Два особняка и дорогой отдых: Как живёт инспектор Ростехнадзора, закрывавший глаза на нарушения на шахте "Листвяжная" Инспектор Ростехнадзора находил на шахте сотни нарушений, но писал, что их устранили за сутки. Кто он такой и как он может быть связан с конкурентами владельцев "Листвяжной"? 26 ноября, 21:40 Здание шахты "Листвяжная" в Белове. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пресс-служба Правительства Кемеровской области, ОК / Александр Трокман

51 человек значится погибшим на "Листвяжной": 46 шахтёров и пять спасателей. По версии следователей, трагедия произошла из-за того, что руководство шахты "допустило нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Это привело к газодинамическому явлению, в результате которого началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, из-за чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись. Против инспекторов Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора, которые проверяли шахту и находили нарушения, возбуждено уголовное дело о халатности с особо тяжкими последствиями.

Следственный комитет уже провёл выемку документов и допросил начальника одного из отделов Вадима Шаимова.

Проверка Трокмана

По информации Лайфа, шахту "Листвяжную" на соответствие требованиям безопасности проверял начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора Александр Трокман. Как председатель выездной ревизионной комиссии, он подписал акт, который есть в распоряжении редакции. Проверка Трокмана проходила в апреле 2021 года и длилась 10 дней. Инспектор нашёл 139 нарушений: не хватало персонала для безопасной эксплуатации оборудования, средств пожаротушения и защиты от электрического тока, при расчёте опасной зоны указывалась устаревшая информация, на горно-геологическом прогнозе отработки лавы отсутствовало фактическое положение скважин, не заземлены распределительные коробки, начальство не знало систему нарядов, нарушена целостность кровли надшахтного здания и так далее.







Однако во время проверки все эти нарушения до единого были якобы оперативно и добросовестно устранены. Своей подписью главный ревизор на объекте от Ростехнадзора Александр Трокман самолично подтвердил это.

Инспектор Ростехнадзора с немецким следом

Александру Трокману 48 лет. Он всю жизнь живёт в кемеровском городке Киселёвске. И по местным меркам вполне зажиточно. На "Авито" он в разное время продавал квадроцикл Сfmoto CF 625-X6 за 350 тысяч рублей и седан Toyota Camry за 850 тысяч рублей. Судя по соцсетям, он любит рыбалку, на которую ездил за границу в Польшу.





Трокман лихачит на дорогах. Штрафы ГИБДД ему присылали на два адреса: трёхкомнатной квартиры на улице 50 лет Октября, 64 и отдельного домика с 10 сотками земли на улице Феоктистова, д. 53 у реки Салаир. На своей старой странице в "Одноклассниках" он указал родной город Дюссельдорф. Германию — второй родиной — указала и его близкая родственница, 27-летняя Евгения Трокман. Девушка работает в "СУЭК-Кузбасс" — это угольнодобывающая компания, по сути, конкурирующая с владельцами "Листвяжной".

На загородном участке чиновника у реки Салаир прописано ещё два человека с фамилией Трокман: 45-летняя Лариса, вероятно его жена, и 69-летняя Евгения, скорее всего мать. Лариса тоже работает в "СУЭК-Кузбасс". Эта женщина предпочитает летать в экзотические страны: она бывала, судя по соцсетям, в Китае, Дубае, Вьетнаме, Турции и на Кипре. Ездит Лариса на японском паркетнике Suzuki Grand Vitara. У неё имеется свой особняк в Киселёвске: на улице Кутузова, 12. Его построили совсем недавно.

Лариса Трокман отдыхает в Китае. Фото © VK / Лариса Трокман

Евгения Трокман трудилась на ХК "Соколовская" — это столичное предприятие, тесно связанное с "СУЭК-Кузбасс" через аффилированных юрлиц. Среди учредителей ХК "Соколовская" ранее числилось торговое предприятие из немецкого Эссена — города в трёх десятках километров от Дюссельдорфа. У пенсионерки Евгении есть отдельная трёшка в многоквартирном доме на улице 50 лет Октября, 64 в Киселёвске.

Сам Александр Трокман записан у некоторых своих знакомых в записной книжке не по имени, а как компания "ИК "СОКОЛОВСКАЯ". Сейчас этого предприятия не существует, оно слилось с "СУЭК-Кузбасс". У других своих знакомых Трокман записан как "Улица Алейская, 15". По этому адресу в Киселёвске находится несколько компаний. Среди них филиал немецкого предприятия "Айкхофф Машиненфабрик ГмбХ" и структуры, родственные "СЭУК-Кузбассу".

Активы и детали из жизни Трокмана могут говорить о том, что инспектор Ростехнадзора связан с местным угольным бизнесом не только проверками. Не исключено, что он помогал бизнесменам решать различные вопросы с проверяющими. Всё это будет выясняться во время следствия.

Авторы Егор Пережогин