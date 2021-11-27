В BI.ZONE обнаружили мошенническую схему с поддельными уведомлениями об уплате налогов

Мошенники в преддверии 1 декабря — окончания срока оплаты имущественных налогов — активизировали рассылку россиянам вредоносных посланий с уведомлениями о необходимости провести платёж. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак. В текстах таких сообщений злоумышленники пытаются запугать жертву, например информируют о наличии налогового обязательства перед государством. Встречались случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана и создавали на нём кассу, куда жертвы переводили свои деньги. Поэтому оплачивать налоги необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги", подчёркивают специалисты.