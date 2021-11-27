В BI.ZONE обнаружили мошенническую схему с поддельными уведомлениями об уплате налогов
В компании отметили, что одними из самых популярных разновидностей атак являются фишинговые письма и ссылки.
Фото © Pixabay
Мошенники в преддверии 1 декабря — окончания срока оплаты имущественных налогов — активизировали рассылку россиянам вредоносных посланий с уведомлениями о необходимости провести платёж. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак. В текстах таких сообщений злоумышленники пытаются запугать жертву, например информируют о наличии налогового обязательства перед государством. Встречались случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана и создавали на нём кассу, куда жертвы переводили свои деньги. Поэтому оплачивать налоги необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги", подчёркивают специалисты.
Маленькая хитрость против мошенников: Как обезопасить своих престарелых родителей от потери квартиры
Ранее юрист Константин Крохин рассказал о способах защиты от мошенников в сфере ЖКХ.
Комментариев: 0