Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола
Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
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Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил опасения в том, что новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", может стать опаснее вируса Эбола. Такое мнение он высказал в интервью Funke Mediengruppe.
"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола", — сказал Монтгомери.
При этом пока подробных данных об опасностях, которые может нести в себе новый штамм, нет. Однако, как отметил Монтгомери, "омикрон" распространяется очень быстро, поэтому его уже можно сравнивать с "дельтой".
Накануне ВОЗ квалифицировала новый штамм ковида как вызывающий беспокойство. Этот вариант вируса был назван греческой буквой "омикрон". Напомним, быстро распространяющийся штамм обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей. В Европе уже выявлен первый случай заражения им.
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