Глава Всемирной медассоциации сравнил новый штамм "омикрон" с вирусом Эбола

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил опасения в том, что новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", может стать опаснее вируса Эбола. Такое мнение он высказал в интервью Funke Mediengruppe.

"Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как Эбола", — сказал Монтгомери.