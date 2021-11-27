Доктор Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь"

Тем, кто любит жизнь и хочет прожить ещё много лет, рекомендуют есть морскую рыбу. Польза морской рыбы связана с большим количеством содержащихся в ней полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Такие вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, в общем, продлевают жизнь.

По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, не так важно, что морская рыба богата витамином В12, йодом и белками, поскольку они есть и в других продуктах, а вот омегу-3 нигде не найти. Это то, что реально продлевает жизнь. Кроме того, эти полезные вещества улучшают работу мозга, снижают риск артрита и депрессии, а также уровень плохого холестерина, а ещё омега-3 замедляет процесс образования морщин. Однако беременным женщинам лучше не налегать на морскую рыбу и есть её не больше двух раз в неделю, отметил эксперт.