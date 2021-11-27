В центре Гамалеи начались клинические исследования назальной вакцины от ковида

Центр им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа, которую ранее опробовал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1".

"Совсем недавно Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым в ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V", — уточнил учёный.

Гинцбург рассказал также, что после назальной вакцины от ковида на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела, благодаря чему человек перестаёт быть распространителем. По его словам, данные антитела сразу же будут нейтрализовывать ковид.