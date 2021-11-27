В центре Гамалеи начались клинические исследования назальной вакцины от ковида
Гинцбург рассказал о принципе действия препарата, благодаря которому человек перестаёт быть распространителем.
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Центр им. Н.Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа, которую ранее опробовал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия-1".
"Совсем недавно Владимир Владимирович, который ревакцинировался в том числе и таким способом, да, сказал, что он будет первым испытуемым в ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины "Спутник V", — уточнил учёный.
Гинцбург рассказал также, что после назальной вакцины от ковида на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела, благодаря чему человек перестаёт быть распространителем. По его словам, данные антитела сразу же будут нейтрализовывать ковид.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину. Это произошло на следующий день после того, как глава государства ревакцинировался "Спутником лайт". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности испытаний.
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