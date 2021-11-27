В России за сутки выявили менее 34 тысяч случаев ковида

В России за последние сутки выявили 33 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни", — сообщили там.

По данным штаба, больше всего заболевших выявлено в Москве. Там за сутки диагноз подтвердился у 3430 человек. Также в тройку регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1879) и Московская область (1867). Также сообщается, что полностью выздоровело 36 494 человека, скончалось — 1239.