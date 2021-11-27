В России за сутки выявили менее 34 тысяч случаев ковида
При этом выздоровело и выписалось из больниц 36 494 пациента.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
В России за последние сутки выявили 33 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.
"За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни", — сообщили там.
По данным штаба, больше всего заболевших выявлено в Москве. Там за сутки диагноз подтвердился у 3430 человек. Также в тройку регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1879) и Московская область (1867). Также сообщается, что полностью выздоровело 36 494 человека, скончалось — 1239.
Ранее Лайф писал, что ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида. В Европе уже выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР.
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