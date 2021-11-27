НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России за сутки выявили менее 34 тысяч случаев ковида

При этом выздоровело и выписалось из больниц 36 494 пациента.

27 ноября, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

В России за последние сутки выявили 33 946 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с пандемией.

"За последние сутки в России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни", — сообщили там.

По данным штаба, больше всего заболевших выявлено в Москве. Там за сутки диагноз подтвердился у 3430 человек. Также в тройку регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1879) и Московская область (1867). Также сообщается, что полностью выздоровело 36 494 человека, скончалось — 1239.

Это сильный противник: В центре Гамалеи оценили опасность нового "ботсванского штамма" коронавируса

Это сильный противник: В центре Гамалеи оценили опасность нового "ботсванского штамма" коронавируса

Ранее Лайф писал, что ВОЗ созвала срочную встречу из-за "самого опасного" штамма ковида. Быстрораспространяющуюся разновидность инфекции обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили влияние нового штамма ковида на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что этот вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих его разновидностей. Вирусолог Жемчугов допустил создание новой вакцины из-за "самого опасного" штамма ковида. В Европе уже выявлен первый случай заражения новым коронавирусом-мутантом из ЮАР.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1