В МЧС сообщили о возобновлении поисковой операции на шахте "Листвяжная"
Губернатор Кемеровской области подчеркнул, что сейчас главная задача — не потерять больше ни одного человека.
Фото © МЧС России
Поисковые работы возобновлены на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пожара там нет. Об этом сообщили врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
"Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску", — поделился Чуприян.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что концентрация метана в шахте снижается.
"Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Первое отделение пошло на шахту, но мы не знаем, что там. Сейчас наша задача — не потерять больше ни одного человека, мы больше не имеем на это права", — заявил губернатор.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0