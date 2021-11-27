В МЧС сообщили о возобновлении поисковой операции на шахте "Листвяжная"

Поисковые работы возобновлены на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пожара там нет. Об этом сообщили врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску", — поделился Чуприян.

"Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Первое отделение пошло на шахту, но мы не знаем, что там. Сейчас наша задача — не потерять больше ни одного человека, мы больше не имеем на это права", — заявил губернатор.