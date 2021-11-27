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В МЧС сообщили о возобновлении поисковой операции на шахте "Листвяжная"

Губернатор Кемеровской области подчеркнул, что сейчас главная задача — не потерять больше ни одного человека.

27 ноября, 08:30
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Поисковые работы возобновлены на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, пожара там нет. Об этом сообщили врио главы МЧС РФ Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

"Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску", — поделился Чуприян.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подчеркнул, что концентрация метана в шахте снижается.

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"Мы возобновили поисково-спасательную операцию. Первое отделение пошло на шахту, но мы не знаем, что там. Сейчас наша задача не потерять больше ни одного человека, мы больше не имеем на это права", — заявил губернатор.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.


Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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