В Новосибирске ученик напал на одноклассника с ножницами прямо на уроке

Следственные органы СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку после появления в средствах массовой информации сообщений о нападении пятиклассника на учителя и сверстника в одной из школ Новосибирска, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ходе мониторинга СМИ следственными органами СКР по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока", — говорится в сообщении.

Ранее издание "Прецедент" опубликовало видео, на котором видно, что ученик, который неоднократно нарушал дисциплину, с ножницами напал на одноклассника, но учительница смогла защитить ребёнка.