В Новосибирске ученик напал на одноклассника с ножницами прямо на уроке
На опубликованном в Сети видео можно заметить, как учительница подбегает и отбирает опасный предмет.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Следственные органы СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку после появления в средствах массовой информации сообщений о нападении пятиклассника на учителя и сверстника в одной из школ Новосибирска, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
"В ходе мониторинга СМИ следственными органами СКР по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока", — говорится в сообщении.
Ранее издание "Прецедент" опубликовало видео, на котором видно, что ученик, который неоднократно нарушал дисциплину, с ножницами напал на одноклассника, но учительница смогла защитить ребёнка.
Кстати, Лайф недавно писал, что украинский школьник отравил 11 одноклассников "Кротом" Алибасова.
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