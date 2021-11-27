Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель путается во времени и пространстве
Для дальнейшего лечения мужчина будет переведён в Кемеровский областной токсикологический центр.
Скриншот из видео © LIFE
Врачи рассказали о состоянии выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя. Видео © LIFE
Выживший при аварии на шахте "Листвяжная" горноспасатель Александр Заковряшин находится в сознании и самостоятельно дышит, однако по-прежнему требует специализированного лечения. Об этом Лайфу рассказали врачи Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров.
"К его словам надо относиться достаточно критически. Он может путаться и во времени, и в пространстве, поэтому мы не можем оценить его слова на правдивость", — уточнил заместитель главврача Александр Агаларян.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Позже стало известно, что мужчину для дальнейшего лечения переведут в областной токсикологический центр Кемерова.
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