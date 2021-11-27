Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель путается во времени и пространстве

Выживший при аварии на шахте "Листвяжная" горноспасатель Александр Заковряшин находится в сознании и самостоятельно дышит, однако по-прежнему требует специализированного лечения. Об этом Лайфу рассказали врачи Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров.

"К его словам надо относиться достаточно критически. Он может путаться и во времени, и в пространстве, поэтому мы не можем оценить его слова на правдивость", — уточнил заместитель главврача Александр Агаларян.