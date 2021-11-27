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Выживший на шахте "Листвяжная" спасатель путается во времени и пространстве

Для дальнейшего лечения мужчина будет переведён в Кемеровский областной токсикологический центр.

27 ноября, 07:56

Скриншот из видео © LIFE

Врачи рассказали о состоянии выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя. Видео © LIFE

Выживший при аварии на шахте "Листвяжная" горноспасатель Александр Заковряшин находится в сознании и самостоятельно дышит, однако по-прежнему требует специализированного лечения. Об этом Лайфу рассказали врачи Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтёров.

"К его словам надо относиться достаточно критически. Он может путаться и во времени, и в пространстве, поэтому мы не можем оценить его слова на правдивость", — уточнил заместитель главврача Александр Агаларян.

Выживший на шахте "Листвяжная" Александр Заковряшин: Я просто боролся за жизнь, как делал бы каждый

Выживший на шахте "Листвяжная" Александр Заковряшин: Я просто боролся за жизнь, как делал бы каждый

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Позже стало известно, что мужчину для дальнейшего лечения переведут в областной токсикологический центр Кемерова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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