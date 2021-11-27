Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово

Выжившего после пожара в шахте "Листвяжная" спасателя по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово для дальнейшего лечения. Об этом журналистам сообщил врач реанимационного отделения Кузбасского центра охраны здоровья шахтёров Антон Богданов.

"Состояние одного пациента стабильно тяжёлое, но по результатам телемедицинской конференции принято решение о его переводе в областной токсикологический центр Кемерова", — сказал медик, имея в виду горноспасателя Заковряшина.