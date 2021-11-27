Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово
Медики также сообщили о том, что некоторые госпитализированные шахтёры уже идут на поправку и в скором времени будут выписаны.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Выжившего после пожара в шахте "Листвяжная" спасателя по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово для дальнейшего лечения. Об этом журналистам сообщил врач реанимационного отделения Кузбасского центра охраны здоровья шахтёров Антон Богданов.
"Состояние одного пациента стабильно тяжёлое, но по результатам телемедицинской конференции принято решение о его переводе в областной токсикологический центр Кемерова", — сказал медик, имея в виду горноспасателя Заковряшина.
Вместе с тем заместитель главврача центра Александр Агаларян рассказал о госпитализированных шахтёрах, отметив, что состояние у всех стабильное, а некоторые из них на следующей неделе уже будут выписаны.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
Комментариев: 0