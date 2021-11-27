В Британии заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию
Там предположили, что именно поэтому российские военные проявляют активность у границ.
Фото © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK
Читатели портала Daily Mail прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского касаемо ситуации на российско-украинской границе, которые он сделал накануне во время пресс-конференции.
Пользователи не поверили словам Зеленского о "российской агрессии", к которой готовятся украинские военные. Юзеры предположили, что Россия может перемещать военную технику у своих границ, опасаясь вторжения НАТО через Украину.
"А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападёт на них через Украину?" — написал один из пользователей.
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Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. При этом даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.
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