В Британии заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию

Пользователи не поверили словам Зеленского о "российской агрессии", к которой готовятся украинские военные. Юзеры предположили, что Россия может перемещать военную технику у своих границ, опасаясь вторжения НАТО через Украину.

"А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападёт на них через Украину?" — написал один из пользователей.