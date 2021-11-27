НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Британии заподозрили НАТО в подготовке вторжения в Россию

Там предположили, что именно поэтому российские военные проявляют активность у границ.

27 ноября, 05:44

Фото © ТАСС / EPA / TOMASZ WASZCZUK

Читатели портала Daily Mail прокомментировали заявления президента Украины Владимира Зеленского касаемо ситуации на российско-украинской границе, которые он сделал накануне во время пресс-конференции.

Пользователи не поверили словам Зеленского о "российской агрессии", к которой готовятся украинские военные. Юзеры предположили, что Россия может перемещать военную технику у своих границ, опасаясь вторжения НАТО через Украину.

"А не может быть так, что Россия перемещает войска по своей собственной территории и просто готовится защищаться на случай, если НАТО, подогреваемое разглагольствованиями из Киева, нападёт на них через Украину?" — написал один из пользователей.

"Запускается легенда о враге": Военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины"

"Запускается легенда о враге": Военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины"

Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной". Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения якобы начали движение в конце сентября из районов, где обычно базируются. Позднее на вброс о российских танках отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на публикации такого качества даже не стоит обращать внимание. При этом даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1