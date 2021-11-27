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Аваков обвинил Зеленского в падении акций украинских компаний

По словам экс-министра внутренних дел, страна потеряла несколько миллиардов.

27 ноября, 05:25
<p>Фото © ТАСС / Сергей Плачков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Плачков

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране государственного переворота акции украинских компаний на Лондонской бирже, в том числе компании бизнесмена Рината Ахметова, серьёзно просели. Об этом заявил бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

"Немногие из вас отдают себе отчёт или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьёзно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды", — сказал экс-министр в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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Напомним, накануне президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что ему доложили о готовящемся госперевороте в стране, в котором якобы участвует украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Сам Зеленский в личное участие предпринимателя не поверил и предположил, что Ахметова пытаются втянуть в политику его приближённые.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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