Аваков обвинил Зеленского в падении акций украинских компаний

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране государственного переворота акции украинских компаний на Лондонской бирже, в том числе компании бизнесмена Рината Ахметова, серьёзно просели. Об этом заявил бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков.

"Немногие из вас отдают себе отчёт или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьёзно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды", — сказал экс-министр в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".