Аваков обвинил Зеленского в падении акций украинских компаний
По словам экс-министра внутренних дел, страна потеряла несколько миллиардов.
Фото © ТАСС / Сергей Плачков
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране государственного переворота акции украинских компаний на Лондонской бирже, в том числе компании бизнесмена Рината Ахметова, серьёзно просели. Об этом заявил бывший глава МВД Незалежной Арсен Аваков.
"Немногие из вас отдают себе отчёт или понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний, не только ДТЭК Рината Ахметова, всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьёзно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды", — сказал экс-министр в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что ему доложили о готовящемся госперевороте в стране, в котором якобы участвует украинский бизнесмен Ринат Ахметов. Сам Зеленский в личное участие предпринимателя не поверил и предположил, что Ахметова пытаются втянуть в политику его приближённые.
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