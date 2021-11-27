И.о. гендиректора "Тольяттиазота" Бобкова задержали в Самарской области

В Самарской области задержан исполняющий обязанности генерального директора компании "Тольяттиазот" (ТОАЗ) Андрей Бобков. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Поздно вечером в пятницу, 26.11.2021, в Самарской области сотрудниками правоохранительных органов был задержан исполняющий обязанности генерального директора АО "Корпорация "Тольяттиазот" — управляющей компании публичного акционерного общества "Тольяттиазот" — Андрей Бобков", — говорится в сообщении.

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"Тольяттиазот" является одним из крупнейших в России производителей удобрений (аммиака и карбамида). Как пишет ТАСС, задержание Бобкова произошло за день до внеочередного собрания акционеров ТОАЗ, инициированного миноритарным акционером предприятия — главой компании "Уралхим" Дмитрием Мазепиным. Бобков ранее обвинял "Уралхим" в стремлении осуществить рейдерский захват "Тольяттиазота".