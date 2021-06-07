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: Чёрная метка Протасевича: Кто такой олигарх Мазепин и нужна ли ему революция в Белоруссии

Что думают эксперты о финансировании россиянами белорусских протестов и каковы активы и интересы возможного спонсора?

7 июня, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин, Шарифулин Валерий, Андрей Стасевич / БелТА</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин, Шарифулин Валерий, Андрей Стасевич / БелТА

Задержанный в Минске экс-главред оппозиционного канала NEXTA Роман Протасевич может продолжить серию громких разоблачений. Одно из его признаний о спонсорстве белорусских протестов российскими бизнесменами стало ключевым в борьбе за активы между владельцем "Славкалия" Михаилом Гуцериевым и "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, где Лукашенко уготована роль всего лишь "рыцаря монеты", считают эксперты. Сегодняшний комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что официальному Минску либо Протасевичу нужно пояснить заявление о финансировании "бизнесменом из РФ" Telegram-канала NEXTA, говорит о том, что Кремль ждёт более конкретной информации. Согласно трём источникам Лайфа, Мазепин в выходные дни консультировался в Администрации Президента. А учитывая его сегодняшнее выступление, "разоблачение" Лукашенко может оказаться очередным выгодным инструментом главы Белоруссии для продавливания собственных интересов.

Это явная спекуляция белорусских спецслужб с санкции главы республики. И в то же время закладка Александра Григорьевича, чтобы не признать Крым и требовать очередных скидок и кредитов, аргументируя протесты в своей стране участием российских олигархов. Дмитрий Мазепин приезжал на консультации в Администрацию Президента, потому что он опытный российский бизнесмен, и когда начинаются подобные агрессивные волны, то он, как опытный игрок, вынужден реагировать, выяснять, откуда исходит эта история, — сказал Лайфу политолог Мартынов. — Интервью Протасевича вышло сразу после того, как в Белоруссию съездил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, это тоже стоит отметить.

В то же время слова Протасевича могут быть похожи на правду, считает политолог Олег Матвейчев, потому что "часто бизнесмены свои конкурентные вопросы выясняют через публикации в СМИ". Известно, что Михаил Гуцериев находится в тесных отношениях с Александром Лукашенко. У Гуцериева есть конкуренты в России, "судя по всему, кто-то мог спонсировать NEXTA для торпедирования Гуцериева, заодно и Лукашенко. Теперь это будут выяснять, потому что наши бизнесмены не должны заниматься подобным финансированием".

Раз, по словам оппозиционера, сохранились названия фирм, выяснить, кто это делал, для России не составит труда. Чтобы бизнесмены такого уровня решали впредь не свои вопросы, а занимались, например, международными проблемами, — сказал Матвейчев.

Напомним, в своём скандальном интервью белорусский оппозиционер Роман Протасевич намекнул, что деньги на поддержку телеграм-канала NEXTA выделял некий российский бизнесмен. Имён и компаний он не называл. Сказал лишь, что деньги поступали "от российской компании" и что её название "было связано с Уралом и горной добычей", а владелец — местный олигарх, возможно, подразумевая владельца холдинга "Уралхим" Дмитрия Мазепина, который сегодня неожиданно выступил с заявлением, что лично он не имеет отношения к финансированию террористов.

Хорошо понимаю авторов этой политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата спецслужбами Белоруссии. И при этом показать и российский след, — заявил Мазепин журналистам. — И теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к проекту NEXTA. Могу ответить прямо и честно — я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим". Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные ТГ-каналы.

Интересно, что перед этим Мазепин пропустил своё выступление на ПМЭФ-2021. Бизнесмен должен был выступить 4 июня на дискуссии "Еда, помноженная на технологии", однако за несколько минут до начала сессии именную табличку спикера в президиуме площадки поменяли на имя председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Коняева.

В августе прошлого года, когда оппозиция вывела на улицы Минска тысячи протестующих против избрания Александра Лукашенко новым главой государства, Мазепин, по сути, поддержал мятеж. Основной акционер "Уралхима" распространил публичное обращение к Лукашенко, в котором призвал Батьку начать переговоры с оппонентами.

От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена, — написал он.

В документе было и обращение к Правительству России "не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы".

Дмитрий Мазепин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дмитрий Мазепин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путь олигарха

Дмитрию Мазепину 53 года, и он уроженец Минска. Там же он окончил Суворовское военное училище и позже получил первое высшее образование военного переводчика, после чего отправился служить в Афганистан. Вернувшись в Советский Союз, поступил в Москве на факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, после окончания которого работал в государственном Беларусбанке замдиректора одного из его филиалов.

Довольно быстро Мазепин поднялся по карьерной лестнице и с середины 90-х был топ-менеджером ряда российских крупных добывающих компаний: Тюменской нефтяной компании, "Нижневартовскнефтегаза", "Кузбассугля". В 2002 году стал президентом компании "Сибур", после чего решил заниматься бизнесом самостоятельно: к 2007 году, получив контроль над рядом химических предприятий, создал Объединённую химическую компанию "Уралхим".

Все пути ведут к Батьке

В декабре 2013 года Мазепин вместе с Михаилом Прохоровым выкупили у Сулеймана Керимова контрольный пакет ОАО "Уралкалий". На тот момент компания была совладельцем "Беларуськалия", а Керимов активно пытался заполучить её контрольный пакет: 50% плюс одна акция.

Сулейман Керимов. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Сулейман Керимов. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

На этой почве у него вспыхнул конфликт с Александром Лукашенко, которого возмутили методы ведения переговоров российскими бизнесменами. По словам самого президента, россияне предложили выкупить акции по цене вдвое ниже рыночной, при этом предложив Батьке взятку.

Мне предлагали за $15 млрд продать "Беларуськалий": $10 млрд — в казну, а $5 млрд — мне, куда скажу, — заявил тогда Лукашенко. — Я сказал своему другу: "Миша (Михаил Гуцериев, в тот момент связь между Лукашенко и Керимовым осуществлялась при его посредничестве. — Прим. Лайфа), ты знаешь, что происходит с теми, кто приходит с такими предложениями?" Он ответил: "Наручники надеваете".

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В итоге белорусские силовики арестовали гендиректора калийной компании Владислава Баумгертнера, приехавшего в августе 2013 года в Минск обсудить условия сделки с премьер-министром страны Михаилом Мясниковичем. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 424 УК Беларуси "Злоупотребление из корыстной заинтересованности", в нанесении ущерба в $100 млн "Беларуськалию" и его дочке — Белорусской калийной компании.

Александр Лукашенко. Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Александр Лукашенко. Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Керимову предъявили те же обвинения и даже объявили в международный розыск. Ему и Баумгертнеру в Белоруссии грозило до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. В итоге Керимов продал контрольный пакет, а управление "Уралкалием" перешло в руки Мазепина. На сегодняшний день "Уралхиму" принадлежит 81,47% компании.

Некроткий нрав

У Мазепина были свои неудачи в корпоративных войнах. С 2008 года бизнесмен безуспешно пытается получить контроль над "Тольяттиазотом" Владимира Махлая и его сына Сергея. Тогда он стал собственником 10% предприятия, после чего там начался затяжной корпоративный конфликт, а Махлай-старший обвинил "Уралхим" и его руководство в рейдерском захвате предприятия.

После этого Махлай с сыном стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с экспортными продажами "Тольяттиазота" в период 2008–2011 годов. В 2019 году суд города Тольятти заочно приговорил их к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оба к тому времени успели покинуть Россию и арестованы заочно, при этом доля Мазепина на заводе так и не выросла.

Владимир Махлай. Фото © nvdaily.ru

Владимир Махлай. Фото © nvdaily.ru

Калий в долгах

Сегодня основными активами Мазепина являются компании "Уралхим" и "Уралкалий". По итогам 2020 года первая продемонстрировала убыток почти в 46 млрд рублей. Вторая выглядит более успешно: при выручке почти в 156 млрд рублей чистая прибыль составила более двух миллиардов.

Однако в феврале 2021 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг "Уралкалия" на уровне BB–. В версии S&P этот уровень указывает на то, что выплаты по займам для кредитора неплохо защищены.

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Поводом для отзыва стало отсутствие информации о мажоритарном акционере компании — "Уралхиме". В агентстве не смогли получить доступ к сведениям о его деятельности, долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии на финансовую и дивидендную политику "Уралкалия". Кроме того, в конце 2019 года аналитики уже обращали внимание на финансовые проблемы обоих предприятий Мазепина, которые даже могли привести к банкротству группы.

Задолженность предприятий перед Сбербанком и ВТБ на тот момент достигла $11 млрд. Банкротства удалось избежать за счёт очередного кредита на $2,4 млрд, которые "Уралхим" сумел привлечь в Сбербанке. А до этого, в конце 2019 года, компания там же получила $3,9 млрд для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в "Уралкалии" в 2013 году.

В мае Мазепин объявил о больших переменах в принадлежащих ему компаниях и назначил себя гендиректором "Уралкалия". До этого предприятие возглавляли наёмные менеджеры, и произошедшее, возможно, говорит о том, что бизнесмен потерял к ним доверие и решил сам исправить ситуацию. В пользу этого вывода говорит и то, что, по оценкам экспертов, в 2015 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2019 году — уже в 800 млн.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Привлекательный "Беларуськалий"

"Беларуськалий" — одна из крупнейших в мире подобных "Уралкалию" компаний и вторая после него по мощности. По словам Лукашенко, вместе с российскими предприятиями совместный российско-белорусский картель может контролировать около 40% мирового рынка калийных удобрений.

В 2015 году дочка "Беларуськалия" — Белорусская калийная компания — договорилась продать свой поташ (основное удобрение) китайцам за $315 за тонну при рыночных ценах в $330–340 за тонну. Договор серьёзно ударил по позициям "Уралкалия" и североамериканского Canpotex, которые продавали удобрения китайцам по более высоким ценам.

Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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