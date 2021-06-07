: Чёрная метка Протасевича: Кто такой олигарх Мазепин и нужна ли ему революция в Белоруссии

Задержанный в Минске экс-главред оппозиционного канала NEXTA Роман Протасевич может продолжить серию громких разоблачений. Одно из его признаний о спонсорстве белорусских протестов российскими бизнесменами стало ключевым в борьбе за активы между владельцем "Славкалия" Михаилом Гуцериевым и "Уралхима" Дмитрием Мазепиным, где Лукашенко уготована роль всего лишь "рыцаря монеты", считают эксперты. Сегодняшний комментарий пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что официальному Минску либо Протасевичу нужно пояснить заявление о финансировании "бизнесменом из РФ" Telegram-канала NEXTA, говорит о том, что Кремль ждёт более конкретной информации. Согласно трём источникам Лайфа, Мазепин в выходные дни консультировался в Администрации Президента. А учитывая его сегодняшнее выступление, "разоблачение" Лукашенко может оказаться очередным выгодным инструментом главы Белоруссии для продавливания собственных интересов.

— Это явная спекуляция белорусских спецслужб с санкции главы республики. И в то же время закладка Александра Григорьевича, чтобы не признать Крым и требовать очередных скидок и кредитов, аргументируя протесты в своей стране участием российских олигархов. Дмитрий Мазепин приезжал на консультации в Администрацию Президента, потому что он опытный российский бизнесмен, и когда начинаются подобные агрессивные волны, то он, как опытный игрок, вынужден реагировать, выяснять, откуда исходит эта история, — сказал Лайфу политолог Мартынов. — Интервью Протасевича вышло сразу после того, как в Белоруссию съездил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, это тоже стоит отметить.

В то же время слова Протасевича могут быть похожи на правду, считает политолог Олег Матвейчев, потому что "часто бизнесмены свои конкурентные вопросы выясняют через публикации в СМИ". Известно, что Михаил Гуцериев находится в тесных отношениях с Александром Лукашенко. У Гуцериева есть конкуренты в России, "судя по всему, кто-то мог спонсировать NEXTA для торпедирования Гуцериева, заодно и Лукашенко. Теперь это будут выяснять, потому что наши бизнесмены не должны заниматься подобным финансированием". — Раз, по словам оппозиционера, сохранились названия фирм, выяснить, кто это делал, для России не составит труда. Чтобы бизнесмены такого уровня решали впредь не свои вопросы, а занимались, например, международными проблемами, — сказал Матвейчев.

Напомним, в своём скандальном интервью белорусский оппозиционер Роман Протасевич намекнул, что деньги на поддержку телеграм-канала NEXTA выделял некий российский бизнесмен. Имён и компаний он не называл. Сказал лишь, что деньги поступали "от российской компании" и что её название "было связано с Уралом и горной добычей", а владелец — местный олигарх, возможно, подразумевая владельца холдинга "Уралхим" Дмитрия Мазепина, который сегодня неожиданно выступил с заявлением, что лично он не имеет отношения к финансированию террористов.

— Хорошо понимаю авторов этой политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата спецслужбами Белоруссии. И при этом показать и российский след, — заявил Мазепин журналистам. — И теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к проекту NEXTA. Могу ответить прямо и честно — я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим". Но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанные ТГ-каналы.

Интересно, что перед этим Мазепин пропустил своё выступление на ПМЭФ-2021. Бизнесмен должен был выступить 4 июня на дискуссии "Еда, помноженная на технологии", однако за несколько минут до начала сессии именную табличку спикера в президиуме площадки поменяли на имя председателя совета директоров "Уралхима" Дмитрия Коняева.

В августе прошлого года, когда оппозиция вывела на улицы Минска тысячи протестующих против избрания Александра Лукашенко новым главой государства, Мазепин, по сути, поддержал мятеж. Основной акционер "Уралхима" распространил публичное обращение к Лукашенко, в котором призвал Батьку начать переговоры с оппонентами.

— От лица российского и белорусского бизнеса обращаемся к президенту Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой признать очевидные факты протестной напряжённости в обществе и, не теряя времени, сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности. Эта возможность может скоро стать единственной, поэтому она не должна быть упущена, — написал он.

В документе было и обращение к Правительству России "не оставаться в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы".

Дмитрий Мазепин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Путь олигарха

Дмитрию Мазепину 53 года, и он уроженец Минска. Там же он окончил Суворовское военное училище и позже получил первое высшее образование военного переводчика, после чего отправился служить в Афганистан. Вернувшись в Советский Союз, поступил в Москве на факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, после окончания которого работал в государственном Беларусбанке замдиректора одного из его филиалов.

Довольно быстро Мазепин поднялся по карьерной лестнице и с середины 90-х был топ-менеджером ряда российских крупных добывающих компаний: Тюменской нефтяной компании, "Нижневартовскнефтегаза", "Кузбассугля". В 2002 году стал президентом компании "Сибур", после чего решил заниматься бизнесом самостоятельно: к 2007 году, получив контроль над рядом химических предприятий, создал Объединённую химическую компанию "Уралхим".

Все пути ведут к Батьке

В декабре 2013 года Мазепин вместе с Михаилом Прохоровым выкупили у Сулеймана Керимова контрольный пакет ОАО "Уралкалий". На тот момент компания была совладельцем "Беларуськалия", а Керимов активно пытался заполучить её контрольный пакет: 50% плюс одна акция.

Сулейман Керимов. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

На этой почве у него вспыхнул конфликт с Александром Лукашенко, которого возмутили методы ведения переговоров российскими бизнесменами. По словам самого президента, россияне предложили выкупить акции по цене вдвое ниже рыночной, при этом предложив Батьке взятку.

— Мне предлагали за $15 млрд продать "Беларуськалий": $10 млрд — в казну, а $5 млрд — мне, куда скажу, — заявил тогда Лукашенко. — Я сказал своему другу: "Миша (Михаил Гуцериев, в тот момент связь между Лукашенко и Керимовым осуществлялась при его посредничестве. — Прим. Лайфа), ты знаешь, что происходит с теми, кто приходит с такими предложениями?" Он ответил: "Наручники надеваете".

В итоге белорусские силовики арестовали гендиректора калийной компании Владислава Баумгертнера, приехавшего в августе 2013 года в Минск обсудить условия сделки с премьер-министром страны Михаилом Мясниковичем. Его обвинили в преступлении, предусмотренном ст. 424 УК Беларуси "Злоупотребление из корыстной заинтересованности", в нанесении ущерба в $100 млн "Беларуськалию" и его дочке — Белорусской калийной компании.

Александр Лукашенко. Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Керимову предъявили те же обвинения и даже объявили в международный розыск. Ему и Баумгертнеру в Белоруссии грозило до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. В итоге Керимов продал контрольный пакет, а управление "Уралкалием" перешло в руки Мазепина. На сегодняшний день "Уралхиму" принадлежит 81,47% компании.

Некроткий нрав

У Мазепина были свои неудачи в корпоративных войнах. С 2008 года бизнесмен безуспешно пытается получить контроль над "Тольяттиазотом" Владимира Махлая и его сына Сергея. Тогда он стал собственником 10% предприятия, после чего там начался затяжной корпоративный конфликт, а Махлай-старший обвинил "Уралхим" и его руководство в рейдерском захвате предприятия.

После этого Махлай с сыном стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с экспортными продажами "Тольяттиазота" в период 2008–2011 годов. В 2019 году суд города Тольятти заочно приговорил их к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Оба к тому времени успели покинуть Россию и арестованы заочно, при этом доля Мазепина на заводе так и не выросла.

Владимир Махлай. Фото © nvdaily.ru

Калий в долгах

Сегодня основными активами Мазепина являются компании "Уралхим" и "Уралкалий". По итогам 2020 года первая продемонстрировала убыток почти в 46 млрд рублей. Вторая выглядит более успешно: при выручке почти в 156 млрд рублей чистая прибыль составила более двух миллиардов.

Однако в феврале 2021 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отозвало долгосрочный кредитный рейтинг "Уралкалия" на уровне BB–. В версии S&P этот уровень указывает на то, что выплаты по займам для кредитора неплохо защищены.

Поводом для отзыва стало отсутствие информации о мажоритарном акционере компании — "Уралхиме". В агентстве не смогли получить доступ к сведениям о его деятельности, долговой позиции, движении денежных средств, а также о влиянии на финансовую и дивидендную политику "Уралкалия". Кроме того, в конце 2019 года аналитики уже обращали внимание на финансовые проблемы обоих предприятий Мазепина, которые даже могли привести к банкротству группы.

Задолженность предприятий перед Сбербанком и ВТБ на тот момент достигла $11 млрд. Банкротства удалось избежать за счёт очередного кредита на $2,4 млрд, которые "Уралхим" сумел привлечь в Сбербанке. А до этого, в конце 2019 года, компания там же получила $3,9 млрд для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в "Уралкалии" в 2013 году.

В мае Мазепин объявил о больших переменах в принадлежащих ему компаниях и назначил себя гендиректором "Уралкалия". До этого предприятие возглавляли наёмные менеджеры, и произошедшее, возможно, говорит о том, что бизнесмен потерял к ним доверие и решил сам исправить ситуацию. В пользу этого вывода говорит и то, что, по оценкам экспертов, в 2015 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2019 году — уже в 800 млн.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Привлекательный "Беларуськалий"

"Беларуськалий" — одна из крупнейших в мире подобных "Уралкалию" компаний и вторая после него по мощности. По словам Лукашенко, вместе с российскими предприятиями совместный российско-белорусский картель может контролировать около 40% мирового рынка калийных удобрений.