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"Думал, что повезёт, как Прохору Шаляпину": Гоген Солнцев подарил бывшей супруге место на кладбище

Но Екатерина Терешкович отметила, что не собирается там "лежать".

27 ноября, 06:01

Фото © Instagram/solntcev

Шоумен Гоген Солнцев подарил бывшей жене Екатерине Терешкович место на кладбище. Об этом рассказала сама женщина. Необычный презент Гоген преподнёс около двух лет назад, когда пара ещё состояла в отношениях.

"Пару лет назад Гоген подарил мне место на кладбище. Он на меня всё время давил. И морально, и физически. Я здесь лежать не собираюсь. Он думал, что ему повезёт, как Прохору Шаляпину. Что он станет жить на мои денежки. Но я прошла вакцинацию. Я собираюсь жить долго и счастливо", — сказала Терешкович в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

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Солнцев в ответ назвал землю неплохим вложением и сообщил, что вскоре её продаст.

Напомним, в конце октября Солнцев женился на дочери своей пожилой экс-супруги. Празднование проходило в небольшом кругу друзей и близких скромно и тихо, пока не появилась бывшая пассия актёра. На свадьбе произошёл скандал, изрядно напугавший невесту. Практически сразу после этого выяснилось, что Полина беременна.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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