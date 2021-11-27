Шоумен Гоген Солнцев подарил бывшей жене Екатерине Терешкович место на кладбище. Об этом рассказала сама женщина. Необычный презент Гоген преподнёс около двух лет назад, когда пара ещё состояла в отношениях.

"Пару лет назад Гоген подарил мне место на кладбище. Он на меня всё время давил. И морально, и физически. Я здесь лежать не собираюсь. Он думал, что ему повезёт, как Прохору Шаляпину. Что он станет жить на мои денежки. Но я прошла вакцинацию. Я собираюсь жить долго и счастливо", — сказала Терешкович в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".