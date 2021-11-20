Как поют звёзды 90-х вживую тогда и сейчас

Но, как показывает практика, всё не так просто. Запомниться надолго без голоса вряд ли кому-то удастся. В подборке ниже сравниваем живые выступления звёзд девяностых тогда и сейчас.

Шура

Фото © Instagram / shuramedvedev

Именно специфический вокал Шуры сделал его знаменитым по всем бывшим советским странам. Артист не раз рассказывал, что всегда поёт вживую, и это легко проверить. Достаточно послушать его старые и новые выступления. Никогда не услышишь ничего одинакового. В аудиозаписи ниже — сравнение его исполнения хита "Ты не верь слезам" 1998 года и 2018-го.

© YouTube / Shura Medvedev, Авторадио

Алёна Апина

Фото © Instagram / neapina, nataliyagalich

В России девяностых, должно быть, не было ни одного человека, который бы не слышал голос солистки группы "Комбинация" Алёны Апиной. И хоть тогда редко можно было услышать живые выступления, в 2019 году в эфире "Авторадио" женщина так бойко исполнила хит "Бухгалтер", что, кажется, и не было этих тридцати лет.

© YouTube / Алена Апина, Авторадио

Влад Сташевский

Фото © Instagram / vlad_stashevsky

Сташевский был настоящим секс-символом девяностых. Девчонки делились кассетами с хитами "Я не буду тебя больше ждать" и "Позови меня в ночи", не подозревая, что уже через десятилетия про их кумира забудут почти все. В новом тысячелетии Влад уже не выпускает новый материал, а если и выступает, то на концертах вроде "Звёзды Ретро ФМ". Но, несмотря на это, держит руку на пульте современной эстрады — в начале года заступился за Манижу, которую атаковали хейтеры.

© YouTube / Григорий Шило, UMZ1

Марина Хлебникова

Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Хит "Чашка кофею" всё ещё можно услышать на радио по пути на работу. Энергичная песня до сих пор держит артистку на плаву. Недавно даже вышла версия на новый лад, записанная вместе с исполнителем Russell Ray. И хоть звукорежиссёры очень старались сгладить голос женщины, вытащить до идеала у них не получилось. Вполне возможно, всё это — последствия алкоголизма Хлебниковой, слухи о котором ходят уже не первый год.

© YouTube / Музыка 80 х 90 х 2000 х, Марина Хлебникова

Сергей Жуков

Фото © 24smi.org, Instagram / sezhukov

Созданная в 1995 году группа "Руки вверх!" благодаря её солисту Сергею Жукову не просто существует до сих пор, но и до сих пор даёт концерты и выпускает новые песни. И хоть спустя четверть века голос Жукова сильно изменился, легендарным хитам это только на пользу. Даже живые выступления слушать приятно.