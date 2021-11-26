Дочки Дольфа Лундгрена выиграли в генетическую лотерею

Если у 64-летнего актёра Дольфа Лундгрена и есть чем гордиться помимо яркой кинокарьеры, так это замечательными дочерями, которых он воспитывает вместе со своей бывшей супругой — дизайнером драгоценных украшений Анетт Квиберг. Пара прожила в браке 18 лет, а после они развелись, не особо афишируя причины. Однако на девочках это никак не сказалось — оба родителя в полной мере участвовали в их жизни.

Папа, уйди

Дольф Лундгрен вместе с дочерями. Фото © Instagram / dolphlundgren и dolphlundgren

Чтобы на девочек не давила слава отца, который в то время снимался во всех громких боевиках Голливуда, супруги уехали из США в Швецию к его семье. После рождения малышки Греты 6-летняя Ида постоянно нянчилась с ней, умиляя и маму Анетт, и бабушку. Дочери Лундгрена росли за городом, наслаждаясь природой и спортом, — разумеется, с отцом — неоднократным чемпионом Швеции и Великобритании по кекусинкай, иное было и невозможно.

Ида и Грета Лундгрен. Фото © Instagram / idaslundgren

Девочки часто виделись с коллегами отца, а потому Ида сразу подружилась с дочерью Жан-Клода Ван Дамма Бьянкой. Старшая дочь Дольфа Лундгрена серьёзно подходила к тренировкам, которые не забрасывает до сих пор, но спорт она карьерой не сделала, выбрав другую папину страсть.

Я сама

Дочери Лундгрена с мамой Анетт Квиберг. Фото © Instagram / idaslundgren и anetteqviberg

Из-за популярности звезды боевиков девочки постоянно находились под прицелом камер, поэтому об их красоте мир узнал сразу же. Несколько модельных агентств предложили Иде контракты, и она начала сниматься для рекламы популярных брендов Швеции, а затем и всего мира. Девушка принимала участие в реалити-шоу и работала на телевидении, но это всё ей не подходило.

Ида Лундгрен с отцом. Фото © Instagram / idaslundgren и idaslundgren

На помощь Иде пришёл папа, который как раз искал актрис для своего фильма "Опасная гастроль", который вышел в 2009 году. Её он и пригласил на одну из второстепенных ролей, где девушка показала, на что она способна. Сниматься вместе с Лундгреном Иде понравилось, поэтому она согласилась и на второй фильм — "Падение замка", который выйдет в декабре этого года.

Ида и Грета Лундгрен. Фото © Instagram / idaslundgren и idaslundgren

25-летняя Ида серьёзно настроена покорить Голливуд, но и модельную карьеру она не забросила, нередко принимая участие в рекламной съёмке. О личной жизни девушка не распространяется, предпочитая скрывать возлюбленного, который точно есть — ведь невозможно пройти мимо такой красавицы.

А эта в маму

Грета Лундгрен с отцом. Фото © Instagram / gretalundgren и gretalundgren

19-летняя Грета пока не имеет такого же послужного списка, как её старшая сестра. Она тоже занималась единоборствами, вдохновившись примером папы, но вот ни в спорт, ни в кино она пока идти не собирается. Грете больше интересны новые направления — она хочет стать популярным блогером, но ещё не нашла свою сферу, в которой стоит снимать ролики.

Грета и Ида Лундгрен. Фото © Instagram / gretalundgren и gretalundgren