Как выглядит особняк Авраама Руссо, на обслуживание которого он тратит 1,5 млн в месяц

Известный 52-летний певец Авраам Руссо сейчас борется за звание суперзвезды на шоу "Суперстар", а потому не стесняется рассказывать о себе мельчайшие подробности. Например, о своём шикарном особняке, который он приобрёл в Нью-Джерси, США, недалеко от Нью-Йорка.

Фото © Instagram / avraamrusso и morelarusso

Артист крупно потратился на участок земли в 60 соток ещё в 2008 году и построил дворец, доверяя профессионалам. Однако внутренним убранством артист предпочёл заниматься вместе с женой Морелой, с которой состоит в браке с 2005 года. Вся мебель и украшения были сделаны на заказ, и вторых таких просто не существует.

Фото © YouTube / "Сегодня"

Особняк украшен копиями шедевров Микеланджело, звериными шкурами и сувенирами из разных стран. Люстры здесь из горного хрусталя, а лестницы — из мрамора. Сразу понятно, что Руссо делал всё с размахом. Многие элементы декора содержат букву R, отсылая к псевдониму знаменитого хозяина дома.

Фото © YouTube / "Сегодня"

Хотя домом это назвать сложно — во дворце Авраама Руссо есть буквально всё необходимое для жизни, а потому он больше напоминает микрорайон. Шесть спален, восемь санузлов, три гостевые комнаты, хамам и солярий — это только малая часть богатств особняка.

Фото © YouTube / "Сегодня"

На территории дворца можно обнаружить кинотеатр, тренажёрный зал, учебный кабинет, звукозаписывающую студию и настоящий православный храм из сусального золота и с мощами святых. Но такая красота обходится мужу и отцу двух прекрасных дочерей в немалую копеечку.

Фото © YouTube / "Сегодня"

Когда супруги покупали дом в Нью-Джерси, они и не догадывались, каким огромным будет налог. К тому же коммунальные услуги тоже стоят целое состояние, особенно электричество и газ. За такими хоромами и участком необходимо следить, а потому у Руссо заключён контракт со многими обслуживающими компаниями — на стрижку газонов, уборку снега и так далее. В месяц за дом певцу приходится отдавать по 18–20 тысяч долларов (1,3–1,5 миллиона рублей).

Фото © YouTube / "Сегодня"