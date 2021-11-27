Число госпитализированных после аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 58
Также ранее сообщалось, что некоторые из пострадавших уже готовятся к выписке.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Число госпитализированных после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 58. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"В данный момент в стационарах находится 58 человек", — сообщили агентству.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Изначально сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако потом стало известно, что 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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