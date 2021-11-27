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Число госпитализированных после аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 58

Также ранее сообщалось, что некоторые из пострадавших уже готовятся к выписке.

27 ноября, 07:28
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Число госпитализированных после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 58. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"В данный момент в стационарах находится 58 человек", — сообщили агентству.

Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово

Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. Изначально сообщалось, что в результате ЧП погибло 52 человека — шесть горноспасателей и 46 шахтёров. Однако потом стало известно, что 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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