Врач Тихомирова рассказала, кому не стоит есть лук

Нутрициолог Мария Тихомирова рассказала, чем полезен лук, а также объяснила, кому этот овощ следует употреблять с осторожностью.

"У лука много полезных свойств. Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость", — рассказала Тихомирова РИА "Новости".

Кроме того, по словам медика, лук содержит антиоксидант кверцетин, который весьма полезен при онкологических заболеваниях и аллергии. Также овощ улучшает качество спермы, добавила Тихомирова. Однако существует ряд противопоказаний к употреблению лука. Так, например, воздержаться от его употребления стоит людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.