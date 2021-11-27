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Врач Тихомирова рассказала, кому не стоит есть лук

При этом она отметила, что овощ может быть полезен при онкологических заболеваниях.

27 ноября, 07:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нутрициолог Мария Тихомирова рассказала, чем полезен лук, а также объяснила, кому этот овощ следует употреблять с осторожностью.

"У лука много полезных свойств. Он обладает антибактериальными и противовирусными эффектами, содержит серу, что помогает при дезинтоксикации. Также лук неплохой источник витамина С и других витаминов и минералов. Он стимулирует пищеварение и выводит лишнюю жидкость", — рассказала Тихомирова РИА "Новости".

Кроме того, по словам медика, лук содержит антиоксидант кверцетин, который весьма полезен при онкологических заболеваниях и аллергии. Также овощ улучшает качество спермы, добавила Тихомирова. Однако существует ряд противопоказаний к употреблению лука. Так, например, воздержаться от его употребления стоит людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Врач рассказал, для кого может быть опасен обычный лук

Врач рассказал, для кого может быть опасен обычный лук

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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