Суд арестовал инспектора Ростехнадзора по делу о трагедии на шахте "Листвяжная"
Всего в уголовном деле фигурирует пять человек. Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.
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Центральный районный суд города Кемерово арестовал на два месяца главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора после трагедии на шахте "Листвяжная", которая унесла жизни 51 человека.
"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц")", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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