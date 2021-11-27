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Серия взрывов произошла на заводе боеприпасов в Дзержинске, есть пострадавшие

По словам нашего собеседника, в 9:56 произошло три хлопка, частично обрушились конструкции в цехе № 32.

27 ноября, 07:40
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<p>Фото © ГУ МЧС России по Новгородской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Новгородской области

Серия взрывов произошла на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате две работницы пострадали.

По словам нашего собеседника, в 9:56 произошло три хлопка, частично обрушились конструкции в цехе № 32. Травмы получили две женщины, их состояние и степень тяжести повреждений уточняются.

Камера засняла момент взрыва в цехе под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

Камера засняла момент взрыва в цехе под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

Ранее взрыв произошёл на территории завода "Эластик" в Рязанской области, погибло 17 рабочих. Лайф публиковал список. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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