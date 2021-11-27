Серия взрывов произошла на заводе боеприпасов в Дзержинске, есть пострадавшие

Серия взрывов произошла на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате две работницы пострадали.

По словам нашего собеседника, в 9:56 произошло три хлопка, частично обрушились конструкции в цехе № 32. Травмы получили две женщины, их состояние и степень тяжести повреждений уточняются.