В Иране выпустили видеоигру по мотивам убийства афроамериканца Джорджа Флойда
Геймерам предстоит пройти 30 уровней сложности, на каждом из которых уникальный сценарий и разные угрозы на пути героя.
Фото © Twitter / Seamus_Malek
Видеоигра "Спасти свободу" для смартфона, в которой геймерам нужно бороться за жизнь афроамериканца Джорджа Флойда, преследуемого полицией, выпущена в Иране, сообщает New York Post.
Разработчик игры — отряд народного ополчения Ирана в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Официально он является частью вооружённых сил страны. Кстати, в США КСИР объявлен террористической организацией.
"Если мы хотим донести своё послание до международной аудитории, мы должны разработать игру, в которой иранцы спасут угнетённого американца из-под колен американской полиции. Думаю, в этом будет заложено много посланий, способных оказать глобальное влияние", — рассказал генерал Мохаммад Рез Нагди, который стал инициатором создания игры.
Он добавил, что США в медиапространстве превращают свои поражения в победы. Любителям игр предлагается пройти 30 уровней сложности, на каждом из которых уникальный сценарий — меняется погода и характер угроз Флойду. Критики уже упрекнули создателей в "попытке нажиться на трагедии".
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
Комментариев: 0