В Иране выпустили видеоигру по мотивам убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Видеоигра "Спасти свободу" для смартфона, в которой геймерам нужно бороться за жизнь афроамериканца Джорджа Флойда, преследуемого полицией, выпущена в Иране, сообщает New York Post.

Разработчик игры — отряд народного ополчения Ирана в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Официально он является частью вооружённых сил страны. Кстати, в США КСИР объявлен террористической организацией.

"Если мы хотим донести своё послание до международной аудитории, мы должны разработать игру, в которой иранцы спасут угнетённого американца из-под колен американской полиции. Думаю, в этом будет заложено много посланий, способных оказать глобальное влияние", — рассказал генерал Мохаммад Рез Нагди, который стал инициатором создания игры.