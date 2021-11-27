НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Махракова по делу о гибели горняков

Всего подозреваемых пятеро. Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.

27 ноября, 08:03
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Кемеровской области суд арестовал на два месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова. Он обвиняется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Свою вину Махраков на суде не признал.

На время следствия Махракова отстранили от занимаемой должности. В суде он просил отправить его под домашний арест, в то время как следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Махракову грозит до семи лет тюрьмы.

Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Пятерым фигурантам дела о трагедии на шахте "Листвяжная" предъявили обвинения

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1