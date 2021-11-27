Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Махракова по делу о гибели горняков
Всего подозреваемых пятеро. Трём из них вменяется нарушение требований промышленной безопасности, двум — халатность.
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В Кемеровской области суд арестовал на два месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова. Он обвиняется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Свою вину Махраков на суде не признал.
На время следствия Махракова отстранили от занимаемой должности. В суде он просил отправить его под домашний арест, в то время как следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Махракову грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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