Суд арестовал директора шахты "Листвяжная" Махракова по делу о гибели горняков

В Кемеровской области суд арестовал на два месяца директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова. Он обвиняется по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Свою вину Махраков на суде не признал.

На время следствия Махракова отстранили от занимаемой должности. В суде он просил отправить его под домашний арест, в то время как следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Махракову грозит до семи лет тюрьмы.