Взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар

В результате взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области один цех оказался практически полностью разрушен. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, разрушено помещение площадью 900 квадратных метров. Начался пожар, однако пока сотрудники МЧС не приступают к тушению огня, консультируясь о предстоящей работе со специалистами завода. Он также уточнил, что всего хлопков было четыре.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. На месте работает бригада скорой.