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Взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар

Губернатор региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП.

27 ноября, 08:19
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dzr_dtp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЧП Дзержинск"</a></p>

Фото © VK / "ЧП Дзержинск"

В результате взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области один цех оказался практически полностью разрушен. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, разрушено помещение площадью 900 квадратных метров. Начался пожар, однако пока сотрудники МЧС не приступают к тушению огня, консультируясь о предстоящей работе со специалистами завода. Он также уточнил, что всего хлопков было четыре.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. На месте работает бригада скорой.

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Как сообщал Лайф, три взрыва произошли в 9:56. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Об их состоянии ничего не известно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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