Взрыв на заводе боеприпасов в Дзержинске полностью разрушил цех, начался пожар
Губернатор региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим при ЧП.
Фото © VK / "ЧП Дзержинск"
В результате взрывов на заводе боеприпасов имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области один цех оказался практически полностью разрушен. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, разрушено помещение площадью 900 квадратных метров. Начался пожар, однако пока сотрудники МЧС не приступают к тушению огня, консультируясь о предстоящей работе со специалистами завода. Он также уточнил, что всего хлопков было четыре.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить оперативное оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. На месте работает бригада скорой.
Как сообщал Лайф, три взрыва произошли в 9:56. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали две женщины. Об их состоянии ничего не известно.
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