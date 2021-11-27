Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил команду "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Хет-трик стал для Овечкина 28-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на шестое место за всю историю, сравнявшись с Бобби Халлом и Марселем Дионном. Их опережают только Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).