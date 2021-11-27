Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков
В списке лучших снайперов лиги он по-прежнему идёт на четвёртой позиции.
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"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил команду "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Главной звездой матча был признан капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший три шайбы. Также результативно сыграл другой российский легионер команды — Евгений Кузнецов, трижды ассистировавший партнёрам.
Just another hatty for the Gr8 🎩 pic.twitter.com/JehlvtEmuC— Washington Capitals (@Capitals) November 27, 2021
Хет-трик стал для Овечкина 28-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на шестое место за всю историю, сравнявшись с Бобби Халлом и Марселем Дионном. Их опережают только Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).
С 748 заброшенными шайбами Овечкин по-прежнему занимает четвёртое место в истории. До идущего на третьей позиции Яромира Ягра (766) осталось 18 голов. Первым идёт Уэйн Гретцки (894), вторым — Горди Хоу (801).
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