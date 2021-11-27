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Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству хет-триков

В списке лучших снайперов лиги он по-прежнему идёт на четвёртой позиции.

27 ноября, 08:29
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке победил команду "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Главной звездой матча был признан капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший три шайбы. Также результативно сыграл другой российский легионер команды — Евгений Кузнецов, трижды ассистировавший партнёрам.

Хет-трик стал для Овечкина 28-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на шестое место за всю историю, сравнявшись с Бобби Халлом и Марселем Дионном. Их опережают только Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

С 748 заброшенными шайбами Овечкин по-прежнему занимает четвёртое место в истории. До идущего на третьей позиции Яромира Ягра (766) осталось 18 голов. Первым идёт Уэйн Гретцки (894), вторым — Горди Хоу (801).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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