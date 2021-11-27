Володин пообещал изучить все комментарии под своим постом о QR-законе в Telegram

Он также поблагодарил россиян за обратную связь и добавил, что в будущем будет пользоваться инструментами соцсетей для опроса граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организует работу по изучению комментариев, которые пользователи оставили под его публикацией о QR-законе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время", — написал Володин.