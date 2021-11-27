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Регион
Опубликовано 27 ноября 2021, 11:45

Володин пообещал изучить все комментарии под своим постом о QR-законе в Telegram

Фото © Пресс-служба Госдумы

Фото © Пресс-служба Госдумы

Он также поблагодарил россиян за обратную связь и добавил, что в будущем будет пользоваться инструментами соцсетей для опроса граждан.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что организует работу по изучению комментариев, которые пользователи оставили под его публикацией о QR-законе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время", — написал Володин.

Парламентарий признался, что не ожидал получить такое количество отзывов о законопроекте — их количество уже перевалило за 600 тысяч. Володин поблагодарил россиян за комментарии и добавил, что в будущем будет использовать инструменты соцсетей для получения от граждан обратной связи.

Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов
Песков поддержал опрос Володина в Telegram по поводу введения QR-кодов

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября. Отмечалось, что такая мера не распространится на аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Как сообщал Лайф, большая часть россиян назвала излишним введение QR-кодов на транспорте по всей стране, но при этом почти четверть опрошенных уверена, что такая мера поможет победить пандемию.

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Роман Имполитов
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