Вещи от старых хозяев, которые заставляли новых жильцов пожалеть о переезде

Находка под ковром

Фото © Reddit / OPwillownyou

Пару лет назад пользователь "Реддита" OPwillownyou поделился находкой, с которой столкнулся его друг при переезде на новую квартиру в Лос-Анджелесе. Подняв ковёр в спальне, на линолеуме он увидел тёмное пятно. Что ж, оказалось, это было то самое место, где нашли предыдущую хозяйку. Жуть. Женщина пролежала там три месяца, прежде чем разлагающийся труп нашли. Как можно догадаться, дом купили по очень приятной цене. Правда, ремонт обошёлся бы в копеечку... Решили просто накрыть всё это дело ковром.

Лицо в подвале

Фото © Twitter / missjellinsky

В конце прошлого года, в преддверии католического Рождества, сестра пользовательницы "Твиттера" missjellinsky переехала на новую квартиру. Вот только праздничное настроение в миг улетучилось, когда девушка спустилась в подвал. Из бетонного блока на неё смотрело детское лицо. Трудно объяснить тот ужас, какой она тогда испытала. Но оказалось, "ребёнок" — лишь кукла. Причём, как позже выяснилось, "подвальные младенцы" — это настоящая традиция, которая сложилась в Штатах в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века.

Дом под снос

Фото © Reddit / spwhalenjr13

Несколько лет назад пользователь "Реддита" spwhalenjr13, подрядчик, пришёл на новый объект, который его контора купила за гроши на аукционе. Немного отремонтировать — и вот дом можно будет продать втридорога. Вот только при покупке здания было мало фотографий внутри. Спустившись в подвал, мужчина заметил унитаз. Уже довольно странно, но то, что лежало внутри, — это новый уровень жути. Тогда строители всерьёз задумались над тем, чтобы полностью снести дом и построить на его месте что-то новое.

Зеркало с сюрпризом

Фото © Reddit / scratchamaballs

Когда пользователь "Реддита" scratchamaballs выбирал себе новую квартиру, одни апартаменты показались ему особенно привлекательными. Милое круглое зеркало как бы задавало настроение всему жилищу. Документы подписаны, парень вместе с девушкой въехали, начали обустраивать дом и... ужаснулись. За тем самым зеркалом пряталась камера! Ох и перепугались тогда ребята. Проследив, куда идут провода, они успокоились — устройство не было подключено, но страшно представить, за сколькими людьми, проживавшими в этой квартире, успели проследить.

Жуткие полуфабрикаты

Фото © Reddit / DimmuBorgir666