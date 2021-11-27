104-летняя тату-мастер просит оградить её от блогеров, которые хотят украсть древние знания

Одной из достопримечательностей Филиппин сейчас является 104-летняя тату-мастер (или мамбабаток) Ванг-Од Оггэй, которая осталась последней в своём роде. Бабушка из народа калинга делает татуировки в стиле трайбл, используя чернила, бамбуковые стебли и колючки с дерева каламондин (гибрида мандарина и кумквата). В основном она использует известные узоры, которые имеют сакральное значение, но и не стесняется перерабатывать их для красоты, пишет Unilad.

Фото © Instagram / lablouseroumaine

Татуировки для многих племён — не только филиппинских — являются символами храбрости, силы и красоты, поэтому получить их мечтают многие. К Ванг-Од приезжают туристы со всего мира, чтобы получить знак отличия, выполненный по технике, которой более тысячи лет. Бабушка никогда не отказывает желающим. "Эти тату — послания богов и оберегают от несчастий", — считают в народе, и Ванг-Од никого не оставляет без защиты.

Ванг-Од с внучкой. Фото © Instagram / palicasgrace

Блогеры тоже не устают осаждать тату-мастера, ведь ролики с ней становятся очень популярными. Например, тиктокерша Николь Тумалиуан из Вьетнама за три видео с Ванг-Од получила 83,4 млн просмотров, когда они с подружкой решились сделать болезненную процедуру. Но не все инфлюенсеры такие безобидные, как Николь, некоторые стремятся заработать на пожилом мастере.

Видео © TikTok / colekozume

В конце августа этого года произошёл крупный скандал: популярный тревел-блогер Нусейр Яссин запустил в своём онлайн-университете курс по трайбл-тату Ванг-Од Оггэй. За занятия парень просил 750 филиппинских песо (чуть больше тысячи рублей). Никто не заподозрил подвоха, ведь Нусейр уже устраивал подобное обучение с филиппинскими преподавателями: "мисс Вселенная – 2018" Катриона Грей рассказывала, как стать королевой красоты, корреспондентка Джессика Сохо раскрывала тайны журналистики, а дизайнер Майкл Синко учил разбираться в моде.

Внучка Ванг-Од за работой. Фото © Instagram / grace_palicas24 и palicasgrace