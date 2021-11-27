Суворовцев и нахимовцев привьют от ковида детской вакциной "Спутник М"

Несовершеннолетние воспитанники военных училищ и кадетских корпусов возрастом от 12 лет будут привиты "Спутником М". Соответствующий запрос в центр имени Гамалеи поступил от Главного военно-медицинского управления Минобороны, заявил глава центра Александр Гинцбург.

"Военно-медицинское управление [Министерства обороны РФ] — первые, кто обратился в наш институт с просьбой предусмотреть для тех военнослужащих, несовершеннолетних, за которых отвечает наша армия, в кадетских корпусах, в нахимовских корпусах, в суворовских училищах. Чтобы предусмотрели необходимое количество детской вакцины, чтобы в первую очередь их тоже вакцинировать", — сказал Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия-1".