Суворовцев и нахимовцев привьют от ковида детской вакциной "Спутник М"
Как и "Спутник V", препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Несовершеннолетние воспитанники военных училищ и кадетских корпусов возрастом от 12 лет будут привиты "Спутником М". Соответствующий запрос в центр имени Гамалеи поступил от Главного военно-медицинского управления Минобороны, заявил глава центра Александр Гинцбург.
"Военно-медицинское управление [Министерства обороны РФ] — первые, кто обратился в наш институт с просьбой предусмотреть для тех военнослужащих, несовершеннолетних, за которых отвечает наша армия, в кадетских корпусах, в нахимовских корпусах, в суворовских училищах. Чтобы предусмотрели необходимое количество детской вакцины, чтобы в первую очередь их тоже вакцинировать", — сказал Гинцбург в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилёвым" на телеканале "Россия-1".
Ранее в Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для лиц от 12 до 17 лет включительно. Как и "Спутник V", он состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Кроме того, вакцина "Спутник М" была близка по составу к "Спутнику V", но оптимизирована под возраст.
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