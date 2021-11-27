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В Чехии выявили первый случай заражения штаммом "омикрон"

Представители Минздрава республики сообщают, что местная жительница вернулась из Египта.

27 ноября, 13:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У одной из жительниц Чехии выявили новый омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщил в своём твиттер-аккаунте министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

"Министерство здравоохранения республики сообщило о появлении новой мутации коронавируса "омикрон" в Чехии. В лабораториях сейчас анализируют последовательность генома. Только так можно будет с уверенностью сказать, есть ли этот тип вируса в нашей стране или нет", — говорится в сообщении.

Эта информация будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты анализов. По данным местных СМИ, речь идёт о жительнице города Либерец. Она находилась в Египте по турпутёвке.

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Ранее в Германии выявили первого заражённого омикрон-штаммом ковида. Эту разновидность инфекции подозревают у вернувшегося из Южной Африки туриста.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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