Главврач "Кащенко" перечислил источники страха россиян перед прививками

В России остаётся страх перед вакцинацией из-за того, что люди проще верят в то, что их хотят обмануть. Такое мнение озвучил главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева (известна как "Кащенко") Георгий Костюк в интервью РБК.

Он пояснил, что у нежелающих вакцинироваться сформировался внутренний протест и они чаще уходят в "глубокую оборону". Ситуацию с популярностью различных мифов и конспирологических теорий вокруг возникновения коронавируса Костюк объяснил традиционными представлениями о жизни и привёл в пример веру "не очень образованных" религиозных людей во внедрение так называемого числа зверя 666 сначала в ИНН, а потом и в QR-коды.

"Должна быть так выстроена информационная политика СМИ и социальных сетей, чтобы доступно рассказывалось о необходимости вакцинироваться. Если наши люди поймут, что выпуску вакцины предшествовала разработка, выделялись очень серьёзные средства, то появится гораздо больше доверия к этому продукту. Если будет прямой разговор от лица специалистов в СМИ для самых разных образовательных групп, то люди поменяют своё отношение", — пояснил врач.

Костюк также предупредил о панических атаках и "ковидном тумане" после перенесённого коронавируса. По его словам, число пациентов с пароксизмами тревоги и бессонницей на фоне болезни увеличилось. Он пояснил, что эти проблемы обратимы и с ними можно быстро справиться. Врач уточнил, что тревожно-депрессивные расстройства и панические атаки чаще затрагивают людей среднего возраста. А вот люди, переболевшие в пожилом возрасте и страдающие деменцией на ранних стадиях, могут столкнуться с ухудшением этого состояния и галлюцинаторными переживаниями.