Главврач "Кащенко" перечислил источники страха россиян перед прививками
Он напомнил, что СМИ должны рассказывать о необходимости вакцинации, чтобы развеять мифы.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
В России остаётся страх перед вакцинацией из-за того, что люди проще верят в то, что их хотят обмануть. Такое мнение озвучил главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева (известна как "Кащенко") Георгий Костюк в интервью РБК.
Он пояснил, что у нежелающих вакцинироваться сформировался внутренний протест и они чаще уходят в "глубокую оборону". Ситуацию с популярностью различных мифов и конспирологических теорий вокруг возникновения коронавируса Костюк объяснил традиционными представлениями о жизни и привёл в пример веру "не очень образованных" религиозных людей во внедрение так называемого числа зверя 666 сначала в ИНН, а потом и в QR-коды.
"Должна быть так выстроена информационная политика СМИ и социальных сетей, чтобы доступно рассказывалось о необходимости вакцинироваться. Если наши люди поймут, что выпуску вакцины предшествовала разработка, выделялись очень серьёзные средства, то появится гораздо больше доверия к этому продукту. Если будет прямой разговор от лица специалистов в СМИ для самых разных образовательных групп, то люди поменяют своё отношение", — пояснил врач.
Костюк также предупредил о панических атаках и "ковидном тумане" после перенесённого коронавируса. По его словам, число пациентов с пароксизмами тревоги и бессонницей на фоне болезни увеличилось. Он пояснил, что эти проблемы обратимы и с ними можно быстро справиться. Врач уточнил, что тревожно-депрессивные расстройства и панические атаки чаще затрагивают людей среднего возраста. А вот люди, переболевшие в пожилом возрасте и страдающие деменцией на ранних стадиях, могут столкнуться с ухудшением этого состояния и галлюцинаторными переживаниями.
Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам.
Комментариев: 0