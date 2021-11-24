Когда "забыть, как дышать" — не форма речи: Почему врачи призвали известных антиваксеров посетить красные зоны ковидных больниц Журналист Игорь Мальцев — о том, что в борьбе с эпидемией отвлекаться на дискуссии о вреде прививок — слишком опасная история. 24 ноября, 18:30 Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Для врачей, которые уже второй год бьются за каждого пациента в ковидных больницах, разговоры о том, нужно прививаться или нет, равнозначны дискуссии о смысле жизни. Поэтому сопротивление вакцинации со стороны медийных персон, популярных блогеров и известных людей они воспринимают как ещё одну войну, но только уже на костях тех, кого не удалось спасти. "Мы живём в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введён в заблуждение или просто хайпует — не важно. Последствия — вот что страшно", — написал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, которого знает вся страна. Его открытое письмо лидерам политических партий и знаменитым антиваксерам подписали коллеги. Эти люди должны посетить красные зоны и своими глазами увидеть, как пациенты с CoViD "ведут борьбу за каждый глоток воздуха", чтобы самостоятельно услышать их истории, сказал главврач.

Эпидемия коронавируса и трагедия утрат, постигшая весь мир и оставившая страны сражаться один на один с вирусом, требует от врачей не только борьбы с болезнью, но и мер безопасности. Поэтому усилия и призывы прививаться для них так же естественны, как и возможность вытащить с того света умирающих. И когда человек, который каждый день пытается предотвратить худший исход, видит, что на его войне кто-то специально или невольно ловит хайп или собирает медийные бонусы, то у него появляется вопрос: вы на чьей стороне? Вы не хотите это всё остановить, остановить смерти и потери?

"Даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести "контраргументы" о "вакцинации, об ограничительных мерах" довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьёзность происходящего", — высказался Проценко в своём телеграм-канале.

При обсуждении вакцин и пандемии я наблюдаю печальнейшую картину: люди с обеих сторон подвергаются оскорблениям самого низкого пошиба. По большому счёту, устроена мясорубка мнений, которые собирают свои воинства не для того, чтобы жить, а скорее для того, чтобы создать ещё больше рисков. Антиваксерская сторона считает, что она вся в белом и на этом основании имеет возможность унижать других, строить из себя носителя истины в последней инстанции. Но проблема в том, что сотни экспертов противоречат друг другу, не отстают от них "говорящие головы", и многим людям, которые придерживаются сбалансированной позиции, не только трудно в этом разобраться, но и просто тяжело на это всё смотреть.

Но эпидемия пока не закончилась, и чем она закончится — непонятно. Ясно одно: никто не представляет, что будет, если она внезапно закончится, — смогут ли они смотреть в глаза друг другу. Поэтому настолько важно, что именно сегодня опубликовано открытое письмо врачей медийным персонам, которые выступают против вакцинации. Это очень крутой шаг к преодолению раскола общества.

Открытое письмо в адрес медийных противников обязательной вакцинации: депутатам Госдумы Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Петру Толстому, экс-депутату Вячеславу Лысакову, политологу Сергею Кургиняну, а также деятелям культуры и искусств: Марии Шукшиной, Наталье Ветлицкой, Егору Бероеву, Константину Кинчеву, Оскару Кучере, Кате Лель и Юрию Лозе, написанное главврачами и заведующими ковидными отделениями крупнейших госпиталей России, в том числе руководителем больницы в Коммунарке Денисом Проценко, — это ещё один шанс сплотиться и принять меры безопасности, которые не могут быть лишними. Врачи приглашают этих публичных персон посетить красные зоны и надеются, что после этого они изменят свою позицию.

Надеюсь, что если такая встреча состоится, то люди посмотрят друг на друга без медийных фильтров и найдут общий язык. Более того, зададут важные вопросы, например, касающиеся "обязательной вакцинации", которые прежде всего связаны с ответственностью за результаты. Важно договариваться. Сейчас уже дискуссия входит в нормальное русло — например, по вопросу о QR-кодах на транспорте, который прежде хотели провести в одном пакете с непосредственно эпидемиологическими мерами.

Более того, на "письмо Проценко" уже последовали ответы. Люди предлагают организовать круглые столы с противниками вакцинации, где на все их вопросы смогут ответить известные специалисты, которые, будем объективны, авторитетны в профессиональных и научных кругах. Действительно, разговор и дискуссия помогут снять напряжение в обществе и затушить пожар антивакцинаторов. Хочется поблагодарить многоуважаемого Дениса Проценко, врача с большой буквы, за то, что в обществе что-то сдвинулось благодаря его письму. Вот просто — поклон.

Авторы Игорь Мальцев