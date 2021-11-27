Профессор Нетёсов назвал три условия для победы над пандемией

Член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов заявил, что остановить любую эпидемию во все времена удавалось только благодаря массовой вакцинации, ношению средств индивидуальной защиты и жёсткой социальной дистанции.

"Спад эпидемии в первую очередь зависит от каждого из нас. Каждый должен себе усвоить три вещи: вакцинироваться, носить маски и держать социальную дистанцию. Только это останавливало во все века все эпидемии. Помните поэта Александра Пушкина? У него было две болдинские осени. Почему они были? Все забыли, что были жесточайшие карантины из-за холеры. Вакцины тогда не было, поэтому только карантины", — передаёт слова вирусолога Ura.ru.

Он также напомнил о вспышке оспы в Москве в конце 1950-х годов и заявил, что её ликвидировали благодаря тотальной вакцинации москвичей. Профессора возмущают люди, которые слушают неграмотных антипрививочников и выдумывают какие-то волшебные палочки.

С его мнением согласился профессор вирусологии, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, "тотальная вакцинация и есть попытка остановить пандемию коронавируса полностью", и это видно на примере ряда стран, где эпидемия остановилась.