Юрист Пономарёва объяснила, как узнать, что на вас оформлен кредит

Звонки от незнакомых финансовых организаций с требованием вернуть сумму задолженности, которую не занимали, — первый звоночек, что на вас оформлен кредит, рассказала в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" юрист Анна Пономарёва.

"Если вам звонят коллекторы, представители банка или кредитного потребительского кооператива и требуют вернуть сумму задолженности, но вы понимаете, что никаких договоров с ними не заключали и задолженности перед ними не имеете. Если вам звонят из микрофинансовой организации и сообщают, что вы просрочили выплату по займу, но вы никаких займов не брали", — пояснила юрист, в каких случаях необходимо начать подозревать об оформленном кредите.

По словам Анны Пономарёвой, лучше насторожиться и в момент, когда приходят СМС-сообщения от банка о попытке изменения персональных данных (номера телефона), но вы не являетесь клиентом этого банка или не оставляли заявку на изменение персональных данных.