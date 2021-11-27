Юрист Пономарёва объяснила, как узнать, что на вас оформлен кредит
Эксперт посоветовала проверять свои долговые обязательства в соответствующем бюро, чтобы предотвратить неприятные финансовые последствия.
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Звонки от незнакомых финансовых организаций с требованием вернуть сумму задолженности, которую не занимали, — первый звоночек, что на вас оформлен кредит, рассказала в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" юрист Анна Пономарёва.
"Если вам звонят коллекторы, представители банка или кредитного потребительского кооператива и требуют вернуть сумму задолженности, но вы понимаете, что никаких договоров с ними не заключали и задолженности перед ними не имеете. Если вам звонят из микрофинансовой организации и сообщают, что вы просрочили выплату по займу, но вы никаких займов не брали", — пояснила юрист, в каких случаях необходимо начать подозревать об оформленном кредите.
По словам Анны Пономарёвой, лучше насторожиться и в момент, когда приходят СМС-сообщения от банка о попытке изменения персональных данных (номера телефона), но вы не являетесь клиентом этого банка или не оставляли заявку на изменение персональных данных.
Кроме того, юрист посоветовала проверять свою кредитную историю в соответствующем бюро, чтобы своевременно предотвратить неприятные финансовые последствия. Она отметила, что сейчас таких бюро в реестре, который ведётся Центральным банком Российской Федерации, девять. При этом ни в одном из этих бюро кредитная история не записана целиком. В личном кабинете на сайте госуслуг бесплатно можно получить список всех бюро, где содержится информация о вашей кредитной истории.
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