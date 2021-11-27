В Москве суд арестовал блогера, помочившегося на портрет ветерана ВОВ

Измайловский районный суд Москвы избрал меру пресечения для 19-летнего блогера, который решил справить малую нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"С учётом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года" , — говорится в сообщении.

Как сообщал Лайф, скандальное фото появилось в соцсетях самого блогера, а затем и у его друзей. Реакция правоохранительных органов не заставила себя ждать, и уже спустя несколько дней на парня завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.