В Геленджике мужчина избил беременную жену и ветерана МВД на глазах у маленькой дочери

Житель Геленджика набросился с кулаками на беременную жену, а после побил соседа, ветерана МВД. Соседка по подъезду 38-летняя Галина Боровик поделилась в беседе с kp.ru подробностями случившегося.

По словам женщины, в тот вечер она, посмотрев в глазок, увидела девочку, которая просила вызвать полицию, так как её маму избивают. Женщина отреагировала.

"Я залетела в квартиру. Мужчина лупил жену. Но увидел меня и скрылся на балконе. Пока я успокаивала девушку и вызывала скорую, он вернулся. И сразу зарядил мне по голове", — рассказывает Галина.

На крики Галины прибежал её муж, 49-летний Дмитрий Акакиев, ветеран МВД. Завязалась новая драка.

"Пока я звонила, девушка потеряла сознание, а мужчина взялся уже за моего мужа. Он бил его ложкой для обуви, лупил о стену, а Дима инвалид. Он из-за этого даже уволился из органов. Потом он потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил. Не знаю, откуда у него взялись силы. А я села на ноги, чтобы он не рыпался", — рассказала женщина.

После инцидента Дмитрия увезли в больницу со сломанной скуловой костью и гематомой, а дебошира — в полицейский участок давать показания. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", а также материал проверки по факту нападения на соседа, рассказали в пресс-службе УВД по городу Геленджику. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту драки.