Карточный крючок: Как без кредита стать должником банка Многие россияне иногда забывают, сколько у них действующих и закрытых карточных счетов. В том, как не задолжать банку из-за своей забывчивости, разбирался Лайф. 7 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Известно, что банки — это совсем не благотворительные организации, цель их существования только в извлечении прибыли. Но одно дело, когда доходы возникают в связи со способностью их менеджеров проводить успешные операции на открытых финансовых площадках, а совсем другое — когда прибыль у банкиров появляется в результате умело расставленных хитрых ловушек, в которые попадают доверчивые граждане. С точки зрения логики, такие действия должны быть предметом пристального внимания Центробанка и вызывать реакцию мегарегулятора по каждому факту, когда пострадавшим оказывается гражданин РФ, однако на сегодняшний день на многие жалобы ЦБ отвечает только стандартной отпиской, что он не вмешивается в договорные отношения между гражданами и банками. И в результате из-за хитрых уловок банкиров некоторые россияне становятся должниками, сами того не подозревая. И чаще всего неприятности случаются с теми, кто невнимательно следит за своими банковскими картами и документами, с ними связанными.

Остатки сладки

Никто не любит быть должником, поэтому большинство россиян, даже если и взяли кредит, стараются его погасить как можно скорее. И нередко гражданин, внеся последний платёж по кредиту, думает, что он больше ничего не должен. Так произошло с жителем подмосковного Звенигорода Николаем Петровичем, который, погасив всю задолженность по кредитной карте, сдал ставший ему ненужным кусок пластика в банк. Менеджер даже разрезал карту на глазах мужчины, а на вопрос о справке об отсутствии задолженности вежливо сообщил, что данный документ будет готов в течение 10 рабочих дней, если клиент желает, то справку ему могут прислать по электронной почте. На этом и разошлись, мужчина про справку до поры забыл. Но через два года раздался телефонный звонок, вежливый молодой человек из коллекторского агентства поинтересовался, не желает ли Николай Петрович погасить накопившуюся у него задолженность. А ещё вскоре ему пришла повестка в суд. В суде выяснилось, что после финального платежа по кредиту на счету карты Николая Петровича образовалась задолженность в 500 рублей — стоимость той самой справки об отсутствии задолженности, которую он так и не получил.

А на возражение Николая Петровича, что банк не имел права делать такое списание представитель коллекторского агентства предоставил суду копию банковского договора, согласно которому Николай Петрович разрешает банку производить оплату оказываемых ему услуг, в том числе за счёт кредитных средств, а обязательства по кредитной карте считаются исполненными только после того, как заёмщиком выполнено полное погашение кредита и оплачены все предоставленные ему услуги. Итогом судебного разбирательства стало решение о взыскании с Николая Петровича с учётом штрафов и пеней 16 тысяч (!) рублей.

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— С формальной точки зрения Николаю Петровичу доказать свою правоту теперь очень сложно, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Хотя фактический кредит за справку об отсутствии задолженности выглядит абсурдом, но если такая услуга содержится в тарифах банка, с которыми он согласился, подписав договор, то единственный шанс для мужчины не платить — это доказывать, что банк эту услугу не оказал и, следовательно, плата была снята пусть и с незакрытого счёта, но незаконно.

Помните: даже если вы погасили кредит, обязательно необходимо получить на руки оригинал справки об отсутствии задолженности — это официальный документ, который в силу положений статьи 408 Гражданского кодекса РФ обязано выдавать кредитное учреждение по факту полного или частичного исполнения обязательств. Законом допускается, чтобы банки выдавали такие справки на возмездной основе и только по запросу клиента, но это не является обязательной нормой. А ещё роль расписок, подтверждающих факт выплаты по договору, могут выполнять приходные ордера и платёжные поручения, но это только в том случае, если они отражают окончательный расчёт. В любом случае будет нелишним, если после списания последней суммы по договору вы закажете в банке выписку по кредиту и справку, что кредит вами полностью погашен. И вот тогда будете спать спокойно.

Дебетовая боль

Но не только кредитки могут стать источником неприятности для гражданина. Обычные платёжные (дебетовые) карты вполне способны выудить у россиян в пользу банков несколько сотен или даже тысяч рублей.

Москвичка Марина принципиально пользовалась только двумя картами, и обе они не были кредитными — на одну ей поступала зарплата, второй она оплачивала покупки в магазине. Даже несмотря на это, девушка попала в банковские должники.

Москвичка со своим ребёнком поехала на курорт, и так вышло, что во время отдыха ей понадобились наличные. Марина сняла небольшую сумму в банкомате стороннего банка и забыла об этом. Только по приезде домой заметила, что её баланс по дебетовой карте — минус 200 рублей. В банке пояснили, что, когда она снимала деньги в стороннем банкомате, владелец банкомата списал с неё комиссию, а так как это списание произошло не сразу (на карточном счёте не было денег), то образовался так называемый технический овердрафт, то есть вынужденный краткосрочный кредит. По условиям банка, где обслуживалась Марина, срок такого овердрафта не должен превышать одного месяца, после чего банк имеет право начислить штраф и проценты на долг. Марина написала заявление с просьбой отключить для её карты возможность овердрафта, но банк девушке отказал, сославшись на своё положение о порядке обслуживания клиентов. Девушка погасила вынужденную задолженность, но неприятный осадок у неё остался.

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— На самом деле банк не может исключить технический овердрафт, так как это один из принципов работы карточной системы, — пояснил руководитель службы внутреннего контроля банка, входящего в топ-5. — Данный вид вынужденной задолженности может возникнуть не только из-за снятия наличных в чужом банкомате, но и, например, в связи со списанием автоплатежа по карте с недостаточным балансом или в связи с конвертацией, если расплатиться за границей рублёвой картой, на которой мало средств.

В некоторых ситуациях технический овердрафт можно оспорить (например, если будет доказано, что он произошёл в результате сбоя работы программного обеспечения банка), но в большинстве случаев такую вынужденную задолженность всё-таки взыщут, если не в добровольном, так в принудительном порядке — через суд. Банки, конечно, знают о таких возможностях и поэтому иногда идут на хитрости, загоняя своих клиентов в неразрешённый овердрафт намеренно.

Чаще всего так происходит, когда гражданин забывает закрыть счёт дебетовой карты, которой он перестаёт пользоваться. Банк знает, что движений по счёту нет, но звонить в этом случае он не спешит, а вот за годовое обслуживание списывать плату не забывает, причём, если денег на счёте карты не будет, то списание происходит посредством технического овердрафта. А дальше всё по обычной схеме: штрафы, проценты, пени и продажа долга коллекторам, которые взыщут накопившийся долг на совершенно законных основаниях.

Помните: если карта вам больше не нужна — обязательно надо закрыть её счёт через приложение банка или в отделении. Такую операцию точно надо делать, если ненужная карта была зарплатной. Ведь, пока вы получали на неё зарплату, обслуживание для вас было бесплатным, но, как только карта перестала числиться в "зарплатном проекте", банк может включить плату не только за обслуживание, но и за все прочие опции, например за СМС-информирование или за услуги дополнительных сервисов.

Авторы Максим Греков