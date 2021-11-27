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Киевский писатель Кралюк заявил о правах Украины на российское Поволжье

По его версии, этот регион был степным, как и Северное Причерноморье, которое заселил украинский народ.

27 ноября, 14:39

Фото © Wikipedia

Киевский писатель и философ Пётр Кралюк назвал мифом утверждение о том, что Волга — русская река, и заявил о правах украинцев на Поволжье.

"Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — написал он в статье для украинской газеты "День".

По словам писателя, в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы. При этом Кралюк убеждён, что Волгоградская и Саратовская области, в частности города Волгоград и Энгельс, также являются "украинскими".

Киевский писатель Кралюк назвал ещё два российских региона, "принадлежащих" Украине

Киевский писатель Кралюк назвал ещё два российских региона, "принадлежащих" Украине

Ранее Лайф писал, что Кралюк уже указал на "принадлежность" Украине частей пяти российских регионов. Он посчитал, что часть территорий Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются землями Незалежной.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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