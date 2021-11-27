Киевский писатель Кралюк заявил о правах Украины на российское Поволжье

Киевский писатель и философ Пётр Кралюк назвал мифом утверждение о том, что Волга — русская река, и заявил о правах украинцев на Поволжье.

"Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — написал он в статье для украинской газеты "День".

По словам писателя, в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы. При этом Кралюк убеждён, что Волгоградская и Саратовская области, в частности города Волгоград и Энгельс, также являются "украинскими".