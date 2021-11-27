Киевский писатель Кралюк заявил о правах Украины на российское Поволжье
По его версии, этот регион был степным, как и Северное Причерноморье, которое заселил украинский народ.
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Киевский писатель и философ Пётр Кралюк назвал мифом утверждение о том, что Волга — русская река, и заявил о правах украинцев на Поволжье.
"Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы "своими", — написал он в статье для украинской газеты "День".
По словам писателя, в освоении этих территорий большую роль сыграли украинцы. При этом Кралюк убеждён, что Волгоградская и Саратовская области, в частности города Волгоград и Энгельс, также являются "украинскими".
Ранее Лайф писал, что Кралюк уже указал на "принадлежность" Украине частей пяти российских регионов. Он посчитал, что часть территорий Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются землями Незалежной.
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