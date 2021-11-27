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Чешского президента Земана выписали из больницы

Глава государства успешно вернулся в загородную резиденцию "Ланы".

27 ноября, 15:05

Фото © ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был доставлен с коронавирусом. В медучреждении он провёл в общей сложности полтора месяца: его госпитализировали 10 октября, а в день выписки, 25 ноября, пришёл положительный тест на ковид.

"Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу [27 ноября] ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", — написал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в "Твиттере".

В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

В Чехии не увидели оснований для лишения Земана президентских полномочий

О том, что президент Чехии Милош Земан попал в больницу, Лайф сообщал 10 октября. Тогда отмечалось, что у него невропатия ног. Из-за этой болезни Милошу Земану недавно пришлось переместиться в инвалидное кресло. Среди других недугов (с которыми политик обращался к врачам в последние годы) — слабый слух, пониженное артериальное давление и диабет. В связи с этим в Сенате Чехии захотели лишить Земана президентских полномочий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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