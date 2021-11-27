Чешского президента Земана выписали из больницы

Президент Чехии Милош Земан выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, куда был доставлен с коронавирусом. В медучреждении он провёл в общей сложности полтора месяца: его госпитализировали 10 октября, а в день выписки, 25 ноября, пришёл положительный тест на ковид.

"Земан с разрешения лечащих врачей покинул в субботу [27 ноября] ЦВГ, где находился с четверга в связи с позитивным результатом теста на коронавирус, и вернулся в свою загородную резиденцию "Ланы", — написал пресс-секретарь президента Иржи Овчачек в "Твиттере".