В Минздраве ЮАР оценили эффективность вакцин против нового штамма ковида "омикрон"
Исследователи не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей.
Фото © Pexels
Существующие вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с новым штаммом "омикрон" так же, как и в борьбе с другими известными вариантами вируса, заявил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне.
"Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом", — приводит его слова местный новостной портал Sunday Times.
На настоящий момент в ЮАР выявлено около 150 инфицированных штаммом "омикрон". Ведущие медицинские центры страны круглосуточно проводят работу по расшифровке генома этой разновидности коронавируса. Только после этого можно будет сделать окончательный вывод об опасности штамма и способах эффективной борьбы.
Ранее ВОЗ на экстренном совещании квалифицировала омикрон-штамм ковида как вызывающий беспокойство. Быстро распространяющийся вариант вируса обнаружили в ЮАР и Ботсване. Учёные допустили его влияние на вакцины и диагностику заболевания. Они не исключают, что данный вариант вируса может оказаться самым опасным из существующих разновидностей.
Комментариев: 0