В Минздраве ЮАР оценили эффективность вакцин против нового штамма ковида "омикрон"

Существующие вакцины от коронавируса эффективны в борьбе с новым штаммом "омикрон" так же, как и в борьбе с другими известными вариантами вируса, заявил член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне.

"Имеющиеся данные показывают эффективность существующих вакцин в борьбе с омикрон-штаммом", — приводит его слова местный новостной портал Sunday Times.

На настоящий момент в ЮАР выявлено около 150 инфицированных штаммом "омикрон". Ведущие медицинские центры страны круглосуточно проводят работу по расшифровке генома этой разновидности коронавируса. Только после этого можно будет сделать окончательный вывод об опасности штамма и способах эффективной борьбы.