Депутаты Госдумы разнесли идею Глюкозы о курилках для детей в школах
Певица предложила организовать специальные места для учеников из-за своей 14-летней дочери, которую исключили из учебного заведения из-за сигарет.
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Установка курилок в образовательных учреждениях не лучшая идея, это противоречит предназначению школы, нельзя поощрять вредные привычки, считают опрошенные РИА "Новости" депутаты Госдумы.
"В школе следует прививать детям полезные привычки, а не поощрять вредные. И, так как школа несёт ответственность за детей с того момента, как они заходят туда, она вправе и ограничивать их", — заявила первый зампредседателя Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
Депутат вместе с тем с пониманием отнеслась к певице: Глюкоза просто не хочет давать своего ребёнка в обиду. Однако она отметила, что курение вредит здоровью и мысль о том, что его нужно легализовать в учебном заведении, противоречит самому предназначению школы. Схожего мнения придерживается зампред Комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринной. По его мнению, курилок в школе быть не должно.
"Нет, я думаю, это не лучший способ воспитания — делать курилки в школах. Это однозначно должно быть запрещено, никакого курения, никакой возможности не должно быть", — заключил политик.
Такое бурное обсуждение темы курилок вызвано интервью, которое в сентябре певица Глюкоза (Наталья Ионова) дала ютуб-каналу "Джарахов". Там она рассказала о дочери, которую выгнали из школы из-за сигарет, в связи с этим Глюкоза предложила сделать детям место для курения.
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