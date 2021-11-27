Диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника

Так, в 30 граммах продукта (десять оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон, уточнила Стародубова. Она подчеркнула, что именно за счёт пищевых волокон сами плоды менее калорийны, чем оливковое масло: одна столовая ложка масла эквивалентна 10–20 оливкам. По её словам, эти различия не существенны и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои предпочтения. Диетолог отдельно выделила оливки сорта "Каламата", они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров.