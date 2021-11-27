Диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника
Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.
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Включение в рацион оливок способствует поддержанию здоровья кишечника, сообщает главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Помимо растительных жиров, содержащихся в оливковом масле, сами оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии", — цитирует врача агентство "Москва".
Так, в 30 граммах продукта (десять оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон, уточнила Стародубова. Она подчеркнула, что именно за счёт пищевых волокон сами плоды менее калорийны, чем оливковое масло: одна столовая ложка масла эквивалентна 10–20 оливкам. По её словам, эти различия не существенны и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои предпочтения. Диетолог отдельно выделила оливки сорта "Каламата", они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров.
Ранее доктор Мясников назвал продукты, провоцирующие рак кишечника. Врач посоветовал не дожидаться появления симптомов болезни и делать колоноскопию после 50 лет. Раньше болезнь проявится едва ли, отметил медик.
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