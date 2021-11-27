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Диетолог Стародубова назвала продукт, снижающий риск рака кишечника

Помимо растительных жиров в этих плодах содержатся полезные пищевые волокна, благоприятно влияющие на здоровье ЖКТ.

27 ноября, 15:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Включение в рацион оливок способствует поддержанию здоровья кишечника, сообщает главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Помимо растительных жиров, содержащихся в оливковом масле, сами оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии", — цитирует врача агентство "Москва".

Так, в 30 граммах продукта (десять оливок) содержится примерно 5% от рекомендованного суточного потребления пищевых волокон, уточнила Стародубова. Она подчеркнула, что именно за счёт пищевых волокон сами плоды менее калорийны, чем оливковое масло: одна столовая ложка масла эквивалентна 10–20 оливкам. По её словам, эти различия не существенны и при выборе оливок стоит ориентироваться на свои предпочтения. Диетолог отдельно выделила оливки сорта "Каламата", они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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