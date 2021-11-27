Главный психиатр Москвы Костюк назвал признаки "ковидного тумана"

После коронавируса у людей может возникнуть целый спектр психических расстройств: спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации и даже "ковидный туман", при котором человеку сложно сосредоточиться, не даётся умственная работа, а привычные действия "деавтоматизируются", рассказал в беседе с РБК главный внештатный психиатр Департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 им. Н.А. Алексеева (ранее — им. Кащенко) Георгий Костюк.



По его словам, во время пандемии увеличилось число психических расстройств на почве стресса, однако этот рост не привёл к увеличению количества обращений к психиатрам. У многих пациентов после перенесённой инфекции иногда возникали приступы учащённого сердцебиения, выросло и число людей с паническими атаками, а также случаи выполнения абсолютно немотивированных действий, ещё большее число людей страдали от так называемого ковидного тумана, мешающего человеку сконцентрироваться на делах и собраться с мыслями. Сейчас специалисты изучают связь коронавируса с ускорением нейродегенеративных процессов, отметил Костюк.

"По нашим наблюдениям, у пожилых людей старше 70 лет с ранней стадией деменции происходило резкое ухудшение: они спутывались, испытывали галлюцинаторные переживания", — рассказал главный психиатр Москвы, добавив, что пациенты других возрастов без деменции тяжело выздоравливали — у них также были нарушены когнитивные функции.



Костюк также обращает внимание, что прошлой весной, в начале эпидемии, был резкий скачок продаж антидепрессантов, причём по всей России. Кроме того, психиатр назвал и симптомы, при которых обязательно нужно обратиться к врачу.





"Если стойко нарушился сон: поздние засыпания, частые ночные пробуждения, ранние пробуждения с невозможностью заснуть, ощущение, что засыпаешь прямо перед будильником, а после пробуждения испытываешь разбитость — и если обычные способы решения этой проблемы не помогают, то лучше не тянуть. Алкоголь точно не помощник в этом вопросе. Можно попытаться прибегнуть к какими-то народным средствам, ну, например успокоительной микстуре валерианы. Если не помогает, то нужно обратиться к врачу", — заключил эксперт.