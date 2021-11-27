Тела ещё пяти погибших горняков подняли из шахты "Листвяжная"
Таким образом, на данный момент на поверхность вынесли тела 11 жертв — 8 шахтёров и 3 горноспасателей.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Спасатели нашли и подняли на поверхность тела ещё пятерых горняков из шахты "Листвяжная", где произошла авария. Об этом сообщили в МЧС России.
"В ходе проведения аварийно-спасательных работ в шахте "Листвяжная" горноспасателями обнаружены пятеро погибших шахтёров. Тела подняты на поверхность", — уточнили в пресс-службе министерства.
Таким образом, после аварии на шахте в данный момент удалось поднять тела 11 погибших, включая трёх горноспасателей.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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