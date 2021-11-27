МЧС показало видео спуска горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная"

В МЧС показали кадры отправки горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября произошёл взрыв в горных выработках. Погибшим в результате ЧП считается 51 человек. На данный момент удалось достать на поверхность всего шесть тел: трёх шахтёров и трёх спасателей.