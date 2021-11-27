МЧС показало видео спуска горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная"
Отделению поручено выяснить обстановку на месте взрыва, чтобы определить дальнейшие действия.
Кадр из видео © МЧС России
Отправка горноспасателей на разведку в шахту в Кузбассе. Видео © МЧС России
В МЧС показали кадры отправки горноспасателей на разведку в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября произошёл взрыв в горных выработках. Погибшим в результате ЧП считается 51 человек. На данный момент удалось достать на поверхность всего шесть тел: трёх шахтёров и трёх спасателей.
"Горноспасательное отделение направлено в разведку с целью выяснения обстановки в горные выработки аварийного участка шахты с устья ходка № 33", — уточнили в пресс-службе ведомства.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что спасатели проверяют оборудование, а потом спускаются в шахту.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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