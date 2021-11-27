Арестован начальник участка шахты "Листвяжная", где произошёл взрыв

Центральный районный суд Кемерова арестовал по обвинению в халатности Сергея Герасименка — начальника участка шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошёл взрыв в горных выработках.

"Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года", — объявил своё решение судья.