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Арестован начальник участка шахты "Листвяжная", где произошёл взрыв

Ранее в СИЗО отправили инспектора Вячеслава Семыкина, а также директора шахты Сергея Махракова.

27 ноября, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Максим Киселёв</p>

Фото © ТАСС / Максим Киселёв

Центральный районный суд Кемерова арестовал по обвинению в халатности Сергея Герасименка — начальника участка шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошёл взрыв в горных выработках.

"Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года", — объявил своё решение судья.

Арестован инспектор Ростехнадзора Винокуров по делу о трагедии на шахте "Листвяжная"

Арестован инспектор Ростехнадзора Винокуров по делу о трагедии на шахте "Листвяжная"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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