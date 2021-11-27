Арестован начальник участка шахты "Листвяжная", где произошёл взрыв
Ранее в СИЗО отправили инспектора Вячеслава Семыкина, а также директора шахты Сергея Махракова.
Фото © ТАСС / Максим Киселёв
Центральный районный суд Кемерова арестовал по обвинению в халатности Сергея Герасименка — начальника участка шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошёл взрыв в горных выработках.
"Суд постановил избрать Герасименку меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток — до 25 января 2022 года", — объявил своё решение судья.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.
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