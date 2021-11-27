СМИ: Руководители "Ювентуса" подозреваются в финансовых махинациях

Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи находятся под следствием. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Их подозревают в предоставлении ложной финансовой отчётности. Сообщается, что за последние три года данные могли быть сфальсифицированы на сумму в 50 миллионов евро.

Полиция Турина уже провела обыски в штаб-квартире "Ювентуса". В настоящее время правоохранительные органы продолжают изучение документов.