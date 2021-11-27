СМИ: Руководители "Ювентуса" подозреваются в финансовых махинациях
Предполагается, что за последние три года финансовая отчётность клуба была сфальсифицирована на сумму в 50 миллионов евро.
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед. Фото © ТАСС / ЕРА /SALVATORE DI NOLFI
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли, вице-президент клуба Павел Недвед и бывший спортивный директор Фабио Паратичи находятся под следствием. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Их подозревают в предоставлении ложной финансовой отчётности. Сообщается, что за последние три года данные могли быть сфальсифицированы на сумму в 50 миллионов евро.
Полиция Турина уже провела обыски в штаб-квартире "Ювентуса". В настоящее время правоохранительные органы продолжают изучение документов.
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В частности, специалистов экономической полиции заинтересовала сделка, в ходе которой "Ювентус" в сентябре 2020 года продал боснийского полузащитника Миралема Пьянича в "Барселону" за 60 миллионов евро. В обратном направлении тогда перешёл бразильский хавбек Артур.
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