Капризов повторил личный рекорд результативности в матче "Миннесоты" против "Виннипега"

"Миннесота Уайлд" на своей площадке разгромила клуб "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи был признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.

Капризов повторил личный рекорд результативности в НХЛ. На прошлой неделе он также набрал четыре очка во встрече с "Даллас Старз" (7:2).

В списке лучших бомбардиров сезона россиянин замыкает десятку сильнейших. В 16 матчах он набрал 22 очка (6 шайб + 16 результативных передач).