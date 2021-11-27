Капризов повторил личный рекорд результативности в матче "Миннесоты" против "Виннипега"
Второй раз в сезоне нападающий набрал четыре очка в ходе одной встречи.
Фото © NHL.com
"Миннесота Уайлд" на своей площадке разгромила клуб "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи был признан российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он набрал четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.
Капризов повторил личный рекорд результативности в НХЛ. На прошлой неделе он также набрал четыре очка во встрече с "Даллас Старз" (7:2).
Kirill Kaprizov... big Thanksgiving guy 😂#mnwild pic.twitter.com/22jMORKrKo— Minnesota Wild (@mnwild) November 27, 2021
В списке лучших бомбардиров сезона россиянин замыкает десятку сильнейших. В 16 матчах он набрал 22 очка (6 шайб + 16 результативных передач).
Напомним, в конце сентября Капризов подписал новый контракт с "Миннесотой". Соглашение стоимостью 45 миллионов долларов рассчитано на пять лет.
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