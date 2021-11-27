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Российский фристайлист Ридзик выиграл этап Кубка мира в Китае

Победа стала для 29-летнего спортсмена второй в карьере.

27 ноября, 09:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKbxMzjhZuh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ridzon_sx</a></p>

Фото © Instagram / ridzon_sx

Российский фристайлист Сергей Ридзик показал лучший результат в соревнованиях в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Китае. Соревнования проходят на курорте Secret Garden, где в феврале пройдут Олимпийские игры.

Второе место в финале занял канадец Брэди Леман. Бронзу завоевал Бастьен Мидоль из Франции. Ещё один российский фристайлист — Игорь Омелин — выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

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Для Ридзика победа стала второй в карьере. В декабре 2017 года он опередил всех соперников в ски-кроссе на этапе Кубка мира в австрийском Монтафоне.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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