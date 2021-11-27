Российский фристайлист Ридзик выиграл этап Кубка мира в Китае

Российский фристайлист Сергей Ридзик показал лучший результат в соревнованиях в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Китае. Соревнования проходят на курорте Secret Garden, где в феврале пройдут Олимпийские игры.

Второе место в финале занял канадец Брэди Леман. Бронзу завоевал Бастьен Мидоль из Франции. Ещё один российский фристайлист — Игорь Омелин — выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.