Российский фристайлист Ридзик выиграл этап Кубка мира в Китае
Победа стала для 29-летнего спортсмена второй в карьере.
Фото © Instagram / ridzon_sx
Российский фристайлист Сергей Ридзик показал лучший результат в соревнованиях в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Китае. Соревнования проходят на курорте Secret Garden, где в феврале пройдут Олимпийские игры.
Второе место в финале занял канадец Брэди Леман. Бронзу завоевал Бастьен Мидоль из Франции. Ещё один российский фристайлист — Игорь Омелин — выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.
Для Ридзика победа стала второй в карьере. В декабре 2017 года он опередил всех соперников в ски-кроссе на этапе Кубка мира в австрийском Монтафоне.
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